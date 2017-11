Schanghai in Schipkau Die Dekra baut den Lausitzring vom Renn- zum Testkurs für autonomes, vernetztes Fahren um und steht zum Motorsport.

Der neue Herr am Lausitzring: Volker Noeske leitet das Dekra-Technologie-Zentrum in Klettwitz und seit November auch die Strecke. © Robert Michael

Die Motorsportsaison 2017 ist vorbei – zumindest am Lausitzring. Seit 1. November hat er einen neuen Besitzer: die Dekra. Sie baut die Anlage in Südbrandenburg um. „Wir machen aus der Renn- und Test- eine Test- und Rennstrecke“, betont Volker Noeske. Der Leiter des Technologie-Zentrums der Prüfgesellschaft neben dem Kurs weiß Politik und Wirtschaft hinter dem Engagement der Sachverständigenorganisation. Die Region ist im Wandel, die Piste auch. Die Rolle der Braunkohle schwindet. Dazu passt die kleine Förderanlage neben der großen Strecke. Politiker und Unternehmer fordern aber auch den Erhalt des Motorsports. Bei einem Verlust der Besucherevents befürchten sie negative Folgen für den Tourismus, die sich nur schwer ausgleichen lassen.

Noeske kann da beruhigen. „Wir stehen zum Motorsport“, erklärt er. „Wir treten aber nicht als Ausrichter auf, sondern vermieten die Rennstrecke bloß an externe Nutzer. Außerdem müssen deren Veranstaltungen in unser Testkonzept passen. Da darf es keine Kollisionen geben.“ Ansonsten sei die Sachverständigenorganisation offen für beinahe alles und fast jeden. „Na ja, die Hells Angels und ein Treffen des Rockerklubs mit seinen Harley-Davidson-Motorrädern dann vielleicht doch eher nicht.“

Umso mehr wünscht der Dresdner sich auch künftig die Deutsche Tourenwagen-Meisterschaft am Kurs. Mit dem ADAC GT Masters bildet sie das Motorsportfestival. „Die DTM gibt’s weiter“, sagt Noeske. „Wir gehen eben bloß bei der Organisation einen Schritt zurück. Künftig tritt der ADAC wieder als Veranstalter auf.“ Beide Seiten stimmen sich derzeit ab. Schließlich arbeiten sie seit Jahren zusammen. Die Dekra ist Partner des ADAC und des DTM-Vermarkters Internationale Tourenwagen-Rennen.

Die ITR übernahm 2003 die DTM von der Dekra, die seit jenem Jahr ihr Technologie-Zentrum am Lausitzring betreibt. Sie macht auch bei der DTM das, was sie seit 1925 tut: prüfen. Ihre technischen Kommissare nehmen Rennwagen ab, vermessen sie und decken ab und zu auch den einen oder anderen Betrug der Autobauer auf. „Das passt gut zu uns“, sagt der 47-Jährige. Er sieht diese unabhängige Tätigkeit als motorsportlichen Wettbewerb mit den Herstellern, die es bei Unregelmäßigkeiten gern mal auf einen Prozess ankommen lassen. „Dann verhandeln wir halt.“

Das machen sie auch mit Ausrichtern anderer Events. Noeske nennt das Red-Bull-Air-Race und den Extremhindernislauf Tough Mudder als Beispiele für „Großveranstaltungen, die diesen Namen verdienen“. Diesen von Agenturen organisierten Events prognostiziert er ebenfalls eine Zukunft am Lausitzring. Der Diplomingenieur kann sich genauso die Formel E und das Roborace vorstellen. Der Autoweltverband trägt die Meisterschaft für Rennwagen mit Elektromotor auf Großstadtkursen aus. Die Serie für autonome Elektrofahrzeuge soll die gleichen Pisten nutzen.

Ein Verkehrssicherheitstag als Event

Noeske will aber nicht alles so weiterpflegen wie bisher. Veranstaltungen wie dem Oktoberfest und der Superbike-Weltmeisterschaft droht das Aus. Anstelle des Gaudi-Imports aus München denkt er an einen Verkehrssicherheitstag wie auf dem Sachsenring. „Das ist dort ein Event mit Volksfestcharakter.“ Bei der WM für seriennahe Motorräder spricht der Kraftfahrzeugtechniker von 12 000 Zuschauern pro Tag. „Oschersleben ist da gut besucht. Am Lausitzring sehen wir sie kaum.“ Für die Superbikerennen müsste die Dekra außerdem den Asphalt erneuern, für die DTM nicht. „Deren Macher sehen das entspannt. Da darf die Start-Ziel-Gerade ruhig ein bisschen holprig bleiben.“ DTM-Boss Gerhard Berger habe ihm gesagt, dass die Autobauer ihre Rennwagen auf die Strecke abstimmen sollen und nicht umgekehrt. „Er bringt frischen Wind in die Serie, macht einen angenehmen, lockeren Eindruck.“

Das tut auch Noeske, wenn er über die Ideen der Dekra für den Lausitzring redet. Sie schafft auf 540 Hektar das größte Prüf- und Testzentrum Europas für automatisiertes, vernetztes Fahren und den Verkehr der Zukunft. Der Kurs misst gut die Hälfte. Auf anderen Flächen können Partnerfirmen bauen. „Auf der Zuliefererebene passiert ’ne Menge“, sagt der verheiratete vierfache Familienvater. Er erwähnt Bosch in Dresden, Daimler in Kamenz, die Fahrzeugsystemdaten-GmbH in Radeberg. Die Zahl der Angestellten soll von 100 auf 200 steigen. Noeske spricht von hochwertigen Arbeitsplätzen und nennt qualifizierte Jobs für Ingenieure und Techniker als Beispiele.

Die Dekra investiert 30 Millionen Euro in den Lausitzring. Sie baut das Testoval als Autobahnabschnitt aus, verwandelt Umgehungs- in Landstraßen und entwirft Citykurse. Die Dekra stellt auch flexible Gebäude aus Kunststoff und Pappmaschee auf. „Eine feste Stadt wäre kontraproduktiv, da wir diverse Szenarien abdecken müssen“, sagt Noeske. „In einer Gemeinde wie Schipkau sind die Häuser vier bis fünf Meter von der Fahrbahn entfernt. In einer Stadt wie Schanghai gibt es Fuß- und Radwege sowie einen Grünstreifen. Da stehen die Gebäude zwölf Meter von der Straße weg. Wir müssen sie also versetzen können. Daher entwickeln wir eine mobile Infrastruktur.“ Gut möglich, dass er die Babelsberger Filmstudios in diesen Kulissenbau mit Ampeln, Bordsteinen und Brücken einbezieht.

zur Startseite