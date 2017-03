Schandflecke kommen unter den Hammer

Die Versteigerung findet im Amtsgericht Görlitz statt. © dpa

Gleich mehrere leerstehende Gebäude in Zittau werden am 25. April im Amtsgericht Görlitz zwangsversteigert. Darüber wird in den gerichtlichen Mitteilungen informiert. Zum einen handelt es sich um den Schandfleck an der Ecke Dresdner Straße/ Friedrich-Haupt-Straße. Der stark modernisierungsbedürftige Gebäudekomplex besteht aus drei Mehrfamilienhäusern mit einer Gesamtfläche von 1 971 Quadratmetern. Der Verkehrswert wird vom Gericht mit 84 800 Euro angegeben. Die jetzt anberaumte Zwangsversteigerung findet um 13 Uhr im Saal 119 statt.

Bereits um 12.15 Uhr kommt im selben Saal ein anderes Zittauer Objekt unter den Hammer: das Eckgebäude an der Friedens-straße gegenüber der Rats-Apotheke. Bis 2006 wurden die Räumlichkeiten an der Ecke Friedens-/Schliebenstraße als Postfiliale genutzt. Der leerstehende Gebäudekomplex mit einer Gesamtfläche von 2 030 Quadratmetern besteht aus fünf Mehrfamilienhäusern. Der Verkehrswert für das Objekt liegt bei 128 000 Euro. Versteigert wird am 25. April, um 11.30 Uhr, auch das Haus Marschnerstraße 1e mit einer Fläche von 1 560 Quadratmetern und einem Verkehrswert von 67 500 Euro. Auch diese Auktion findet im Saal 119 statt. (SZ/jl)

