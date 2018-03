Schandflecke beseitigt In kleinen Schritten zu einem schöneren Dorf.

Eine Gießkanne steckt auf einem Zaun. Aufräumen ist angesagt – in Wildenhain gibt es allerhand zu tun. © Arno Burgi / dpa

Wildenhain. Wildenhains verjüngter Ortschaftsrat kümmert sich um die Schandflecke im Ort und legt bei Bedarf auch selbst mit Hand an. So soll die marode Garage am Friedhof, die sich in kommunaler Hand befindet, demnächst in Eigenleistung abgerissen werden.

Am Dienstagabend diskutierten die fünf Volksvertreter, was nach dem Abriss mit dem Flecken passieren soll. Da die Kapazität des Stadtbauhofes bei der Grünanlagenpflege begrenzt ist, soll etwas möglichst Pflegeleichtes angepflanzt werden, möglicherweise Koniferen.

Neben der Garage standen bei der Ratssitzung am Dienstagabend Fußweg-Reparaturen, der Ersatz für einen vom Sturm beschädigten Verkehrsspiegel und die Wiederherrichtung eines Spazierweges auf der Tagesordnung. Im Einfahrtsbereich der Kindertagesstätte soll eine „grüne Ecke“ angelegt werden, die später von Elternvertretern gepflegt wird.

Außerdem ist die Renovierung des alten Buswartehäuschens und des Eingangsbereiches der Kirchenscheune geplant. Auch das Wildenhainer Dorfleben soll neue Impulse erhalten. Zum Beispiel durch ein kleines, ohne viel Drumherum organisiertes Osterfeuer. Es könnte die traditionelle Osterhasen-Aktion ergänzen, bei der die Kinder in Wildenhain und den Nachbardörfern aus einem kultigen Auto heraus beschenkt werden.

