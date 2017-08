Schandfleck in Friedersdorf bleibt vorerst Neusalza-Spremberg will Gebäude und Grundstück erwerben, aber den geforderten Preis nicht zahlen.

Abrisshäuser in Friedersdorf an der Hauptstraße © thomas eichler

Es gibt derzeit noch keine Aussicht darauf, dass der Schandfleck an der Hauptstraße in Friedersdorf in absehbarer Zeit verschwinden könnte. Der Abriss des Hauses ist das Ziel von Ortschaftsrat und Stadtverwaltung Neusalza-Spremberg, wie Ortsvorsteher Günther Hamisch auf SZ-Nachfrage bestätigt.

Die Stadt will seit einiger Zeit Gebäude und Grundstück dem Eigentümer abkaufen, um das Haus abzureißen. Eine Einigung konnte bislang noch nicht erzielt werden, weil die Stadt nicht bereit ist, den Preis, den der Eigentümer fordert, zu bezahlen

