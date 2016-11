Schandauerin in Heilbädervorstand Die Geschäftsführerin der Elbresidenz wurde neu in das Landesgremium gewählt.

Marion Schneider mischt nun im Heilbäderverband mit. © Marko Förster

Der Sächsische Heilbäderverband hat diese Woche turnusgemäß seinen Vorstand neu gewählt. Zu diesem zählt ab sofort auch Marion Schneider, Geschäftsführerin der Toskana World GmbH, die auch das Hotel Elbresidenz und die Toskana Therme in Bad Schandau betreibt. „Ich freue mich, dass mit Frau Schneider das Spektrum der im Vorstand vertretenen Branchen deutlich erweitert wird und wir zudem ein Vorstandsmitglied gewinnen konnten, das gleich in drei Bundesländern in den Bereichen Kur, Wellness und Hotellerie tätig ist“, erklärte Prof. Karl-Ludwig Resch, Präsident des Sächsischen Heilbäderverbandes. Marion Schneider wurde für drei Jahre als Beisitzerin gewählt.

Die Wahl erfolgte beim dritten gemeinsamen Branchentag der Heilbäderverbände Sachsens, Brandenburgs und Sachsen-Anhalts, der in Bad Belzig im Naturpark Hoher Fläming stattfand. Vertreter von rund 30 mitteldeutschen Kurorten tauschten sich dort über die neuesten Entwicklungen im Kurwesen und der Gesundheitsvorsorge aus. (SZ)

