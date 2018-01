Schandau zögert bei der Fugenmasse Auf der Poststraße sind Arbeiten am Pflaster geplant. Neues Material ist haltbarer – hat aber unangenehme Nebenwirkungen.

Bad Schandau fragt seine Bürger, ob sie mit dem Einbau eines neuen Fugenmaterials auf der Poststraße einverstanden sind. © Dirk Zschiedrich

Bad Schandau. Das „gelbe Zeug“ war sprichwörtlich in aller Munde, weil es an den Sohlen klebte und viel Dreck machte. Es war die Fugenmasse, die bei der Pflasterung am Anleger in Bad Schandau für unangenehme Nebenwirkungen sorgte. Insbesondere Passagiere schleppten die Masse auf Schiffe und Fähren, die während der Bauzeit dort anlegten.

Nun soll das Material bei der nächsten Baustelle, auf der Poststraße in Bad Schandau, auch wieder verwendet werden. Weil es aber heftige Kritik gab, will die Stadt vorher noch mal auf die „Nebenwirkungen“ hinweisen. Es soll so etwas wie eine formlose Befragung der Anlieger geben. „Dazu werden wir noch mal im nächsten Amtsblatt hinweisen und mal sehen, welche Reaktionen es gibt“, sagt Bürgermeister Thomas Kunack (WV Tourismus).

Die gelbe Fugenmasse ist ein spezielles Material, das zwar länger, aber auch stärker aushärtet als andere Mittel. Sie war für den Fähranleger deshalb gut geeignet, weil sie im Falle einer Überschwemmung nicht so leicht ausgespült wird. Das erhöht die Lebensdauer des Pflasters. Am Anleger unterhalb der Elbresidenz habe sich das Verfahren bewährt, heißt es aus dem Rathaus.

Die Poststraße sieht zwar insgesamt noch nicht so sanierungsbedürftig aus, doch die Stadtverwaltung hat bereits Stellen ausgemacht, bei denen die Fugen schon derart ausgeschliffen sind, dass Pflastersteine zu kippen drohen. Außerdem plant der Abwasserzweckverband demnächst, absinkende Schächte wieder anzuheben. Auch danach sind Pflasterarbeiten notwendig, bei denen das härtere Fugenmaterial eingebaut werden soll. Die Kosten wären nicht viel höher, aber die Haltbarkeit.

Die Bad Schandauer Stadträte befürworten die Verwendung der gelben Masse zwar, wollten aber nicht entscheiden, ohne vorher ein Stimmungsbild von den betroffenen Anliegern einzuholen, in deren Geschäften oder Wohnungen während der Bauzeit wahrscheinlich etwas öfter gereinigt werden müsste. Die Pflasterarbeiten sollen in diesem Jahr erfolgen.

