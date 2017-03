Schalungsbretter für einen Spielplatz? Eine junge Frau wurde mit ihrem Komplizen beim Stehlen erwischt. Der Freund schwänzte nun den Prozess.

Strafrichter Ullrich Stein muss sich wie in einem Jugendprozess vorgekommen sein. Die Angeklagte, eine wohnungslose Frau, die sich derzeit in Leipzig aufhält, musste sich wegen Diebstahls verantworten. Immerhin ist sie anders als der 31-jährige Mitangeklagte zum Prozess erschienen. Die beiden haben an einem Sonntagmittag im Januar 2016 munter Schalungsbretter in einen Kleintransporter geladen. Tatort war die Baustelle am Haltepunkt Pieschen. Ob der ungewöhnlichen Uhrzeit hatte die Bundespolizei das Treiben bemerkt. Das Pärchen hatte bereits 153 Bretter verladen, als es von den Beamten vor Ort gestellt wurde. Dann ließen die Uniformierten sie die Beute gleich wieder ausladen.

Die 24-Jährige räumte die Sache ein. „Die lagen halt ’rum“, sagte sie zu den Brettern. Mit dem Holz hätte sie einen Spielplatz bauen wollen. „Für die Flüchtlingshilfe.“ Angeblich in Friedewald – doch das blieb letzten Endes unklar, weil die Angeklagte nicht konkret wurde: „Das war nur so eine Idee“, sagte sie. Ein Polizist sagte als Zeuge, der Komplize habe von „herrenlosem Holz“ gesprochen.

Richter Stein war verdutzt, weil die Angeklagte eher wie eine erwischte Jugendliche auftrat. Die Sozialassistentin habe nach der Prüfung 2011 nicht mehr in dem Beruf gearbeitet. Warum? Dazu wollte sie nichts sagen. Offensichtlich war jedoch eine angespannte Beziehung zu ihrer Familie.

Der Richter und die Staatsanwältin hätten das Verfahren um diese Eselei wohl am liebsten eingestellt, da die Frau erkennbar andere Probleme hat – über die sie jedoch nicht sprechen wollte. Stein verurteilte sie zu 400 Euro Geldstrafe. „Machen Sie mit Ihrem Leben, was Sie wollen“, sagte er, „aber schmeißen sie es nicht weg. Das wäre wirklich schade.“

