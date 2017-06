Schalmeienzunft sorgt für Stimmung Wenn es schon kein Schalmeienfestival in Roßwein gibt, dann feiern die Niederstriegiser im Kleinen.

Die Hartmannsdorfer Schalmeienzunft spielte in Niederstriegis. © Dietmar Thomas

Schalmeienklänge tönen weit über den Sportplatz von Niederstriegis. Nach und nach fallen die Trommeln und die andern Instrumente ein. Zum 31. Dorf- und Vereinsfest spielt die „Schalmeienzunft Anno 1973“ aus Hartmannsdorf. Weil der Roßweiner Schalmeienzug ausfiel, organisierte Simone Maul vom Sportverein Niederstriegis die Hartmannsdorfer Spielleute. „Wir haben eine Anfrage erhalten“, sagt René Müller. Er ist der 1. Zunftmeister der Hartmannsdorfer Schalmeiengruppe. „Der Termin war frei.“ Die Musikgruppe, die sich 1973 gründete, hat 25 aktive Spieler. „Gerade im Juni haben wir viele Auftritte“, sagt René Müller. „Wir sind an jedem Wochenende unterwegs.“

„Mit den Schalmeien wollen wir dafür sorgen, dass mehr Besucher zu unserem Dorf- und Vereinsfest kommen“, nennt Silvia Funke als Grund für den Auftritt der Hartmannsdorfer. Sie ist die Schatzmeisterin des Sportvereins Grün-Weiß Niederstriegis, dessen Mitglieder das Fest organisieren.

Christa Höhne und Kurt Amsel aus Roßwein und Birgit Fiedler aus Döbeln sind wegen der Schalmeiengruppe nach Niederstriegis gekommen. Fiedler wohne früher in Niederstriegis. „Wir wollen uns die Schalmeien anhören und uns mit Bekannten treffen“, sagt sie. Auch in den vergangenen Jahren waren sie zu den Veranstaltungen hier. Seit 1994 ist mit einigen Unterbrechungen Dieter Schöneich aus Roßwein Gast auf dem Dorf- und Vereinsfest der Niederstriegiser. Bei den „Roßweiner SEX-ER“ spielt er Volleyball. Auf die Hartmannsdorfer Spielleute ist er gespannt.

Der Auftritt der Spielleute ist nicht die einzige Attraktion auf dem Dorf- und Vereinsfest. Neben verschiedenen Turnieren, wie Bouncinball. Volleyball, Fußball und Handball, gibt es einen Bierdreikampf und Knüppelkuchen für die Kleinen. Die Kinder der Kita Striegiszwerge zeigen ein Programm. Es gibt Sport und Spiel mit den Kindergartenkindern und dem Schützenverein Niederstriegis. Am Abend zeigt „Funken‘s Garde“ ihr Programm und nach der Musik von DJ Olli wird getanzt. Später am Abend gibt es dann am Lagerfeuer Romantik pur.

