Schalmeienfestival lebt wieder auf Die Fans wird es freuen: Nach mehrjähriger Pause gibt es am 5. Mai die nächste Party mit mehreren Schalmeienkapellen.

Die Musiker der Hartmannsdorfer Schalmeienzunft gelten als Stammband beim Schalmeienfestival. © Dietmar Thomas

Roßwein. Zum Schulfest 2015 dürften die Roßweiner das letzte Mal in ihrer Heimatstadt den Auftritt einer Schalmeienband erlebt haben. Denn ein Festival, wie es in den Jahren davor auf dem Festplatz an der Mulde gefeiert wurde, gab es seitdem nicht mehr. Zwar sollte es im vergangenen Jahr eine kleinere Ausgabe an einem anderen Standort geben. Doch diese Idee konnte schließlich nicht umgesetzt werden.

Für 2018 gibt es jetzt bessere Nachrichten. Als Veranstalter tritt Michael Köhler, Geschäftsführer des Getränkevertriebs Döbeln, auf. Wie er dem Döbelner Anzeiger auf Anfrage sagt, werden am 5. Mai vier Bands erwartet: die Musiker der Hartmannsdorfer Schalmeienzunft, der Schalmeienkapelle Thierbach im Vogtland, des Schalmeienorchesters Tettau/Frauendorf sowie die Schalmeienfreunde der Stadt Falkenstein. Durch die Hartmannsdorfer sind einige der Stammgäste des Festivals erst mit dieser Art Musik in Berührung gekommen. Seitdem gehören die Hartmannsdorfer zur Stammband. Aber auch die anderen Ensembles sind den Roßweinern keine Unbekannten.

Für das Festival wird am Lindenhof ein Festzelt aufgestellt. Ab 17 Uhr werden Besucher erwartet. Das Konzert beginnt um 18.30 Uhr. Bei den vorherigen Festivals hatten die Gruppen meist zwei Auftritte am Abend. In manchem Jahr reichte das Festzelt nicht aus. Michael Köhler hofft auf eine ähnliche Resonanz. Das Festival dürfte das 15. sein. „Diese Tradition soll weitergeführt werden“, begründet er seine Initiative.

Karten können über den Facebookauftritt „rossweiner schalmeienfestival“ bestellt werden. Harttickets treffen demnächst in den Vorverkaufsstellen, darunter im DA-Treffpunkt am Niedermarkt, ein.

