Schalmeienfest fällt aus Die Organisatoren wollten auf einen anderen Veranstaltungsort ausweichen. Doch dafür gibt es keine Genehmigung.

Im Veranstaltungskalender der Stadt Roßwein ist das Schalmeienfestival für das kommende Wochenende eingetragen. Nach der letzten Auflage im Jahr 2014 sollte es im Zwei-Jahres-Rhythmus weiter gehen, jedoch wurde 2016 kein passender Termin gefunden. Aber auch in diesem Jahr müssen die Fans dieser Musik darauf verzichten. „Wir haben uns aus organisatorischen Gründen dazu entschlossen, das Schalmeienfestival abzublasen“, sagte Swen Dähnel vom Organisationsteam.

Nach der Absage von Sponsoren sei es schwer gewesen, das Festival wie gewohnt auf dem Festplatz am Lindenhof zu organisieren. „Wir haben versucht, einen anderen Ort zu bekommen, wodurch die Kosten minimiert worden wären. Doch das war nicht möglich“, erklärte Dähnel. Roßweins Bürgermeister Veit Lindner (parteilos) bestätigt, dass die Organisatoren auf den Sportplatz an der Haßlauer Straße ausweichen wollten. „Dem konnten wir aber aus Sicherheitsgründen nicht zustimmen“, sagte Lindner. Er bedaure, dass das Festival nun ausfalle.

Ob im nächsten Jahr ein neuer Anlauf gestartet wird, das Schalmeienfestival in Roßwein auszurichten, konnte Swen Dähnel nicht sagen. „Die Enttäuschung ist groß, ich muss das erst mal sacken lassen“, so Dähnel. In den Jahren von 2001 bis 2012 war das Festival jährlich veranstaltet worden und hat sich dabei zu einem Volksfest entwickelt. Das Fest 2013 hatten die Organisatoren ausfallen lassen, weil sie die „13“ aus Aberglaube überspringen wollten. Im Jahr 2014 war das Fest erstmals über drei Tage gelaufen.

