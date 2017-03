Schallschutzwand im Elbtal ist bei Anwohnern umstritten Als erste Gemeinde in der Region hat Kurort Rathen die neue Studie zum Bahnlärm diskutiert. Sie wurde teils heftig kritisiert.

Zwischen 130 und 140 Güterzüge rattern täglich durchs Elbtal – so auch durch Rathen. Die Gemeinde muss entscheiden, ob im Kurort direkt an den Gleisen auf der elbzugewandten Seite eine drei Meter hohe Schallschutzmauer gebaut werden soll. © Kristin Richter

Nun sind die Gemeinden am Zug. Bis zum 21. April müssen sie das neue Gutachten der Deutschen Bahn zum Lärmschutz im Oberen Elbtal bewerten. Und sie müssen sich entscheiden, ob zwischen Heidenau und Schmilka Schallschutzwände gebaut werden sollen (die SZ berichtete).

Als erste Gemeinde hat am Montagabend Rathen die Studie des Münchner Planungsbüros Obermeyer diskutiert. Die Ingenieure schlagen für den Kurort eine drei Meter hohe und 850 Meter lange Schallschutzmauer vor. Diese soll direkt an der Schiene gebaut werden, allerdings nur auf der elbzugewandten Seite. Sie soll am Bahnübergang am Elbweg, von Weißig kommend, beginnen und etwa 100 Meter westlich des Rathener Bahnhofs enden. Durch die rund zwei Millionen Euro teure Wand soll etwa ein Drittel aller Rathener, die derzeit vom Bahnlärm betroffen sind, deutliche Verbesserungen spüren. Der mittlere Schallpegel würde bei ihnen nachts 55 Dezibel nicht mehr überschreiten. Studien zufolge treten ab einem Dauerschallpegel von 60 Dezibel Stressreaktionen im Schlaf auf, die gesundheitliche Folgen haben. Diese reichen von Hörschäden bis zum Herzinfarkt. Für Niederrathen prognostizieren die Planer eine Lärmminderung von sechs bis zwölf Dezibel.

Vor allem zwei Punkte kritisierten die Rathener Gemeinderäte. Erstens verwundert sie, dass nur auf einer Seite der Schienen eine Wand gebaut werden soll. So sagte etwa die stellvertretende Bürgermeisterin Christine Garebowsky (parteilos): „Uns in Oberrathen bringt das bestimmt nichts. Wir müssen im Gegenteil eher befürchten, dass es bei uns lauter wird, wenn die Schallschutzwand den Schall reflektiert.“ Daran schloss sich der zweite Kritikpunkt an: Die Gemeinden wissen bisher nicht, aus welchem Material genau die Wand gebaut werden soll. Es bleibe unklar, ob sie den Schall absorbieren könne. Und die Gutachter äußern sich nicht dazu, ob auch eine durchsichtige Wand möglich wäre. So sei es schwierig, zu entscheiden, ob man die Wand wolle, argumentierten die Räte.

Rathens Bürgermeister Thomas Richter (parteilos) vermisst bei den Vorschlägen eine Bewertung der Auswirkungen, wenn die Mauer erst einmal steht. „Es darf in ein paar Jahren nicht heißen: Ihr habt euren Lärmschutz bekommen und nun seid zufrieden“, sagte er. Die Bauplanung sei für die nächsten drei bis fünf Jahre angesetzt. „Bis alles fertig gebaut ist, dauert es bestimmt noch länger“, so Richter.

Letztlich waren sich die Gemeinderäte einig, dass Rathen die hohe Mauer in Kauf nehmen müsse, wenn sie deutliche Verbesserungen bringt. „Unsere Besucher sind für mich zweitrangig, wenn es um die Ruhe der Bürger von Rathen geht. Und die Übernachtungsgäste wollen auch ruhig schlafen.“ Fakt sei: Der Lärm mache krank. Und Verursacher sei die Bahn, so Richter. Dem schloss sich Christine Garebowsky an. „Das Beste wäre, wenn nur noch moderne, leise Waggons die Strecke befahren dürften.“

Weil nur drei Bürger den Gemeinderat besuchten, soll die öffentliche Diskussion im April fortgesetzt werden. Erst dann wollen sich die Gemeinderäte entscheiden.

Am 10. April findet eine Sondersitzung des Gemeinderates zum Thema Bahnlärm statt. Bürgermeister Richter will im Vorfeld betroffene Anwohner schriftlich einladen.

