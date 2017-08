Schakale tappen in böhmische Fotofallen Die Tiere kommen wahrscheinlich vom Balkan und sind auf einem Truppenübungsplatz unterwegs.

Erwischt: Schakal in Böhmen © Fotofalle

Nordböhmen. Auf dem Truppenübungsplatz im tschechischen Milovice im Kreis Nymburk und an anderen Orten tappten immer wieder südeuropäische Schakale in Fotofallen. Die Tiere leben unter anderem auf dem westlichen Balkan. Bis in die Nähe von Èeská Lípa hat es das mittelgroße, gelbbraune bis rostfarbene Raubtier schon geschafft. Es ernährt sich unter anderem von Feldhasen und Vögeln wie dem Birkhuhn. (szo)

zur Startseite