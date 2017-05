Schafschur und Streichelzoo Der Verein Wunder Land lädt zum zweiten Mal zum Schaf- Woll-Lenz ein. Mitmachen ist hier das große Motto.

Geduldig lässt das Schaf die Schur über sich ergehen. Beim Schaf-Woll-Lenz am Sonnabend in Wachau können Besucher selber zur Schere greifen. © privat

Schafschur, wie geht denn das? Kaum jemand kennt noch dieses alte Handwerk. Daniel Hammer und die anderen vom Verein Wunder Land in Wachau wollen das ändern. „Am Sonnabend ab 14 Uhr kann jeder bei uns zusehen, wie das funktioniert und auch selbst zur Schere greifen“, sagt er. Sie laden für diesen Tag zum zweiten Schaf-Woll-Lenz an die Museumsscheune in Kunaths Hof ein. Zwölf Schafe kommen unter die Schere. „Drei professionelle Scherer zeigen den Besuchern, wie es geht.“ Anschließend wird die Wolle gemeinsam gewaschen. Dazu werden extra große Bottiche aufgestellt. Außerdem zeigen Spinnerinnen, wie aus der Wolle ein Faden entsteht. Schließlich können Besucher daraus Fäustlinge oder Socken stricken. „Uns ist es wichtig, den gesamten Herstellungsprozess von Wolle deutlich zu machen.“ Erstmals wird ein Teil als Gesundheitswolle verkauft. „Sie eignet sich beispielsweise bei Hautproblemen bei Babys. Das Lanolin in der Wolle hat einen starken pflegenden Effekt.“ Alle Kinder werden sich eher um die Tiere im Streichelzoo kümmern. Neben Schafen mit ihren Lämmern ist ein vor wenigen Tagen geborenes Kalb zu bestaunen. Neben den Schafen von Wunder Land sind andere Tiere besonderer Rassen zu bestaunen. „Befreundete Schafzüchter aus dem Rödertal werden uns an diesem Tag mit ihren Tieren besuchen.“ Ein Trödelstand und eine kleine Pflanzenbörse sowie die Produkte einer Schafsfleischerei ergänzen das Angebot. Den ganzen Nachmittag ist auch das Café in der Museumsscheune geöffnet. Es wird ein großes Kuchenbuffet mit zahlreichen selbst gebackenen Leckereien geben.

Daniel Hammer und seine Frau haben vor einigen Jahren die Betreuung der Schafe des Vereins Wunder Land übernommen. Tiere auf die Weide führen und wieder zurück, im Stall füttern, sich um die Lämmer kümmern. Die Tiere müssen gemolken werden. Sogar Schafskäse stellen sie für den Eigenbedarf her.

Bisher großes Interesse

Vor einigen Jahren griff Daniel Hammer erstmals zur Schere. Damals hat er gemerkt, das Interesse an dem Handwerk war groß. „Jeder wollte das sehen. Das hat uns wiederum auf einen anderen Gedanken gebracht, nämlich die Schafschur mal in einem größeren Rahmen zu präsentieren.“ So fand im vergangenen Jahr zum erstem Mal der Schaf-Woll-Lenz statt. „Das Interesse war groß. Deshalb laden wir jetzt zum zweiten Tag ein.“ Gegen 18 Uhr klingt der Schaf-Woll-Lenz aus.

Der Verein Wunder Land engagiert sich seit 15 Jahren in Wachau. Er wurde damals von Familien gegründet, die von der Stadt auf das Land zogen. In einem winzigen Stall im Haus am Schlosspark Wachau fingen sie an. Da es immer mehr Mitglieder und auch Tiere wurden, zog der Verein ins Seifersdorfer Rittergut. Später konnte in Wachau eine große Halle gekauft werden. Sie ist inzwischen zur Reithalle umgebaut. Wenig später kamen die benachbarten Ställe dazu. Das Motto des Vereins lautet: Kindern und Erwachsenen das Wunder Land nahezubringen. Für das Engagement ist der Verein 2014 als „Verein des Jahres“ in der Kategorie „Soziale Region Dresden“ ausgezeichnet worden. Der Wettbewerb wird jedes Jahr von der Ostsächsischen Sparkasse und der SZ ausgerichtet.

2. Wachauer Schaf-Woll-Lenz, Sonnabend, 6. Mai, Museumsscheune „Kunaths Hof“ Hauptstraße 54 in Wachau

