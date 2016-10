Schafs-Köpfung war kein Einzelfall Vor zwei Jahren soll es in Strehla eine ähnliche Tat gegeben haben, sagt ein Schäfer. Angezeigt hat er das allerdings nicht.

Das geköpfte Tier. © privat

Der rätselhafte Fall eines enthaupteten Schafs, dessen Kopf verschwunden ist, zieht Kreise. Offenbar ist es nicht der erste Fall dieser Art in Strehla. Nur wenige Hundert Meter vom jüngsten Tat- und Fundort in Görzig soll sich etwas Ähnliches ereignet haben – im Jahr 2014. „Unsere Herde hatten wir damals in der Nähe der Streuobstwiese“, erzählt der Canitzer Schäfer Hubert Bloy. Dort verschwand ein Schafbock spurlos. Etwa drei Wochen später sei Bloy zum Rietzschgraben gerufen worden, weil darin der leblose Körper eines Schafs lag. Wie sich herausstellte, handelte es sich um den verloren gegangenen Schafbock – dem aus unerfindlichen Gründen der Kopf fehlte. „Er war ganz zahm, das ist ihm wohl zum Verhängnis geworden“, so Hubert Bloy, der von der Tat eines Menschen ausgeht.

Er habe sich damals gegen eine Anzeige bei der Polizei entschieden, sagt der Schäfer, weil er die Erfolgsaussichten als gering eingeschätzt habe. Einen Reim auf die Tat von damals und den neuerlichen Fall kann er sich nicht machen. „Es gab aber schon einmal so einen Fall in Limbach-Oberfrohna“, so der Schäfer.

Tote Tiere im Teich

Tatsächlich berichteten mehrere Medien im Dezember 2014 darüber, dass eine Spaziergängerin in dem erzgebirgischen Ort zwei enthauptete Schafe in einem Teich entdeckt hatte. Auch in diesem Fall blieben die Köpfe verschwunden.

So auch in dem Fall des enthaupteten Schafs im Ortsteil Görzig. Die Besitzerfamilie hatte das Tier auf einer Weide in der Nähe des Elberadwegs entdeckt. Dem Tier sei mit einem erkennbar sauberen Schnitt der Kopf abgetrennt worden, hatte die Familie mitgeteilt. Unklar ist, welches Motiv hinter der Tat steckt. Rache schließt die Familie aus, ebenso Trophäenjägerei, da das Tier keine Hörner hat. Die Görziger haben den Fall bei der Polizei angezeigt, die jetzt gegen Unbekannt wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und Sachbeschädigung ermittelt; Tiere gelten rechtlich als Sachen.

Der Vorsitzende des Verbandes der Berufsschäfer hatte gegenüber der SZ gesagt, er kenne keinen Fall dieser Art. Auch die Tierschutz-Organisation Peta bewertete den Görziger Fall als selten.

zur Startseite