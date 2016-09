Schafft sie das noch? Angela Merkel übernimmt Verantwortung für das Wahl-Debakel. Sie sieht für sich durchaus noch Möglichkeiten.

Sie wirkt angeschlagen nach der Wahl in Mecklenburg-Vorpommern. In Hangzhou äußerte sich Bundeskanzlerin Angela Merkel zu den möglichen Folgen der CDU-Niederlage. © dpa

Irgendwann zwischen dem Ringen um einen Waffenstillstand für Syrien, um Frieden für die Ukraine, dem Maßnahmenpaket gegen Gewinnverlagerung und Steuervermeidung und einem Treffen mit Chinas Präsidenten Xi ist dann doch Platz für viereinhalb Minuten Wahlauswertung.

Nach anderthalb dicht durchgetakteten Tagen G20-Gipfel tritt Bundeskanzlerin Angela Merkel aus ihrer Rolle als Staatenlenkerin, stellt sich vor eine graue, stoffbespannte Wand im „Hangzhou International Expo Center“ und redet als CDU-Vorsitzende über das Wahldebakel von Mecklenburg-Vorpommern. Bei der Wahl, sagt sie, sei es „fast ausschließlich um bundespolitische Themen“ gegangen, um Flüchtlinge und Integration. Und das habe natürlich etwas mit ihrer Politik als Kanzlerin und Parteivorsitzende zu tun. Alle müssten nun „darüber nachdenken, wie können wir das verlorene Vertrauen zurückgewinnen – vorneweg natürlich ich“.

Wann denkt die Kanzlerin nach? Was kommt dabei heraus? Und will sie weitermachen? Ein Ausblick.

Denkt Merkel daran hinzuschmeißen?

Was genau Merkel denkt, weiß natürlich niemand. Aber es deutet nichts darauf hin, dass die Kanzlerin an Rücktritt denkt, oder daran, auf eine erneute Kandidatur 2017 zu verzichten. Aus all ihren außenpolitischen Äußerungen geht hervor, dass sie sich weiter mit Putin oder Erdogan herumzuschlagen gedenkt. Wenn es um die bevorstehende G20-Präsidentschaft geht, spricht sie von „wir“ und „uns“, nicht neutral von Deutschland. Sie will im Juli nächsten Jahres Gastgeberin des Gipfels in Hamburg sein. Man bekommt nicht den Eindruck, als erwäge sie, die Weltenläufte künftig unbeeinflusst zu lassen.

Warum äußert sie sich nicht zu ihrer Kanzlerkandidatur?

Auch gestern hat Merkel wieder gesagt, zu ihrer Kandidatur werde sie sich „zu gegebener Zeit“ äußern. Wer die Zeit gibt, bleibt offen. Man muss annehmen, dass sie selbst das tun will. Hätte sie sich in den vergangenen Wochen erklärt, hätten Kommentatoren und Kritiker das Wahldebakel vom Sonntag gleich auf ihre Kandidatur gebucht. Und in knapp zwei Wochen steht eine weitere Wahl – in Berlin – bevor, bei der es der CDU nicht viel besser ergehen dürfte. Nächstes Jahr – Saarland, Schleswig-Holstein und vor allem NRW – sieht es nicht ganz so düster für die Union aus.

Wie will Merkel aus dem Tief herauskommen?

Zunächst einmal will sie den September überstehen. Die beiden Landtagswahlen und der Jahrestag der Entscheidung, die Flüchtlinge aus Ungarn nach Deutschland zu holen – in diesem Monat ist innenpolitisch nicht viel zu gewinnen für die Kanzlerin. Sie hält an ihrem Vorhaben und ihrer Hoffnung fest, wieder mehr Bürger durch erfolgreiche Politik für sich gewinnen zu können. „Wir müssen zeigen, dass wir Probleme lösen können“, sagt sie. Das betreffe nicht nur die Flüchtlingspolitik, sondern auch die wirtschaftliche Lage und „Fragen des sozialen Zusammenhalts“. Allerdings stellt sie selbst fest, „dass viele Menschen nicht das ausreichende Vertrauen in die Lösungskompetenz haben“.

Ändert sie deswegen ihre Politik?

Merkel bekräftigt, dass sie in ihrer Flüchtlingspolitik „die grundlegenden Entscheidungen dennoch für richtig“ hält. Und sie verweist darauf, dass bei der Reduzierung der Flüchtlingszahlen, beim Asylrecht und bei der „Unterstützung der Integration“ schon „sehr viel geschafft“ sei. Ihr Generalsekretär Peter Tauber wählte am Montag die Variante, die Partei habe nicht die Absicht ihre Politik der Verringerung der Flüchtlingszahlen, der Bekämpfung der Fluchtursachen, der Verschärfung des Asylrechts und der Steigerung der Abschiebungen zu ändern.

Wie bekämpft Merkel die AfD?

In der CDU heißt es, man werbe um die Wähler, die die CDU an die AfD verloren habe. Die wolle man gerne zurückhaben. Diejenigen unter den AfD-Wählern, die für Argumente nicht mehr zu erreichen seien, weil sie nicht mehr zuhörten, müsse man vielleicht verloren geben.

