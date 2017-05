Schaffner mit Bierflasche bedroht Bei der Suche nach dem Täter hofft die Polizei auf Zeugenhinweise aus Freital.

Im Zug der Mitteldeutschen Regiobahn eskalierte am Sonntag eine Fahrkartenkontrolle. © - keine Angabe im huGO-Archivsys

Die Polizei fahndet nach zwei Männern, die einen Schaffner in der Mitteldeutschen Regiobahn (MRB) bedroht haben. Wie die Bundespolizei mitteilt, stiegen die beiden am Sonntagmorgen gegen 6 Uhr in Dresden in den Zug. In Freital wollte der Schaffner dann die Fahrkarten kontrollieren. Die beiden offenbar betrunkenen Männer besaßen jedoch keinen Fahrschein. Einer der beiden reagierte auf die Kontrolle äußerst aggressiv und ging mit erhobenen Fäusten und einer Bierflasche auf den Kontrolleur los. Der Schaffner vermied eine Konfrontation und flüchtete.

Die Männer verließen den Zug in Klingenberg-Colmnitz. Nach deren Ausstieg bemerkte der Schaffner, dass in dem Bereich, wo sich die gesuchten Fahrgäste aufgehalten hatten, deutliche Blutspuren auf dem Boden zu sehen waren. In diesem Zusammenhang bittet die Bundespolizei um Mithilfe aus der Bevölkerung. Die Beamten haben indes die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung eingeleitet. (SZ)

Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Dresden unter Telefon 0351 815020 entgegen.

