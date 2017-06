Schafe wieder da Eine Tierhalterin vermisst seit einer Woche ihre Jungtiere. Jetzt wurden die beiden Schafe auf einer Koppel gefunden.

Vor einer Woche zeigte eine Tierhalterin den Diebstahl zweier Schafe von einer Weide am Lachenweg an. Nun wurden die beiden Tiere wohlbehalten in der Nähe eines Wohngebietes in Radebeul gefunden.

Wie die beiden Ausreißer von der Koppel flüchten konnten, ist noch unbekannt. (szo)

