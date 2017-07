Schafe mit Farbe beschmiert Auch ein Feuer wurde gelegt. Hat das Ganze einen politischen Hintergrund?

Unbekannte hatten sich am Montagnachmittag auf ein Grundstück an der Nauwalder Straße in Gröditz begeben und drei Schafe sowie drei Bauwagen mit roter und schwarzer Farbe beschmiert. Unter anderem wurde der Schriftzug „Fuck Nazis“ und „Fireheadz“ aufgebracht. Zudem hatten die Unbekannten einen Reisighaufen angezündet, was zu einem Feuereinsatz führte.

Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz aufgenommen.

Aus dem Polizeibericht zurück 1 von 2 weiter Alkoholisiert unterwegs Großenhain. Am Sonntag gegen 19 Uhr kontrollierten Großenhainer Polizeibeamte einen Opel-Fahrer, der auf der Priestewitzer Straße unterwegs war. Dabei fiel ihnen Alkoholgeruch bei dem 43-Jährigen auf. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,48 Promille. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme und stellten den Führerschein des Mannes sicher. Radfahrerin verletzt Großenhain. Am heutigen Dienstagmorgen gegen 8.25 Uhr fuhr ein 65-Jähriger mit einem Citroen auf der Weßnitzstraße und bog nach links in die Bobersbergstraße ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer entgegenkommenden Radfahrerin (65). Die Frau stürzte und zog sich Verletzungen zu. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden an Rad und Auto beläuft sich auf rund 1.100 Euro.

Zeugen, welche im Sachzusammenhang am Montag verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich zu melden.

Hinweise nehmen das Polizeirevier Riesa oder die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer 0351 4832233 entgegen.

