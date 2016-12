Schafbock aus der Hebelei soll für Nachwuchs in der Schorfheide sorgen Die Zusammenarbeit mit dem Tiergehege Eisenhüttenstadt und dem Wildpark Schorfheide bewahrt eine seltene Schafsrasse vorm Aussterben.

2016 wurde ein seltenes Skuddenschaf geboren. Tierparkleiter Sven Näther und Auszubildende Stefanie Conrad übergaben nun Cheftierpfleger Benjamin-Schütze-Schulze vom Wildpark Schorfheide einen Skuddenbock für die dortige Zuchtgruppe. © Privat

Anfang dieses Jahres bekam der Elbe-Tier-Park Hebelei zwei neue Skuddenweibchen vom Tiergehege Eisenhüttenstadt bei einem Tiertausch von Tierparkleiterin Vivien Schmiede übergeben. „Fritz“ verliebte sich in seine Skuddenweibchen sofort, und so wurde fünf Monate später eine Skuddenbocklamm geboren. Eine Besonderheit der Rasse ist nämlich, dass sie das ganze Jahr über brunftig werden kann. Andere Schafrassen und auch die Urform der Schafe, das Mufflon, hingegen werden meist im Herbst mit abnehmender Tageslichtlänge paarungsbereit. Das Bocklamm wuchs bestens heran und konnte nun an Cheftierpfleger Benjamin Schütze-Schulze vom Wildpark Schorfheide übergeben werden. Der dortige Tierpark hat inzwischen eine andere Blutlinie, die mit dem Bock „Fritz“ nicht verwandt ist. Damit leisten die Tierparks ihren Beitrag, vom Aussterben bedrohte Arten zu erhalten.

Seit dem Jahr 1985 werden die vom Aussterben bedrohten Ostseeschafe, die sogenannten Skudden im Elbe-Tier-Park gehalten. Aufgrund alleiniger Nutzung von Hochleistungsrassen sterben immer mehr Haustiere aus. Das Skudden-Schaf stammt ursprünglich aus Ostpreußen und dem Baltikum. Seit 1945 gilt es durch den Krieg bedingt dort als ausgestorben. Nur durch die Erhaltungszucht einiger Zoos und privater Halter konnte das recht kleine robuste und flinke Schaf die Zeit überleben.

Bereits 1941 hielt der Tierpark München-Hellabrunn Skudden. In der DDR war es vor allem der Zoo Leipzig, der federführend Skudden züchtete.

In der Landwirtschaft konnte sich diese Rasse nicht durchsetzten, da die Tiere mit 45 bis 60 Zentimetern Körperlänge und 35 bis 50 Kilogramm Gewicht sehr kleine Schafe sind. Der Woll- und Fleischertrag sind damit natürlich geringer. Hinzu kam, dass die weiche Baumwolle beliebter wurde als die kratzige Schafwolle.

Im Jahr 1989 wurde der Elbe-Tier-Park sogar DDR-Sieger in der Skuddenzucht. Am 13. Dezember 2009 erhielt der Elbe-Tier-Park im Rahmen des in der Hebelei stattfindenden und organisierten Haus-und Nutztierpflegertreffens des Berufsverband der Zootierpfleger einen neuen Skuddenbock namens „Fritz“ vom Wildpark Schorfheide geschenkt, da der Elbe-Tier-Park zu dieser Zeit über keinen eigenen Zuchtbock verfügte. Nachdem die alten Skuddenweibchen in den darauffolgenden Jahren gestorben waren, machte „Fritz“ einen Ausflug zum Tierpark Riesa, der sich ebenfalls um die Zucht der Rasse in Zusammenarbeit mit der Grünen Liga bemüht, die Landschaftspflege betreibt, wozu diese Rasse sehr gut geeignet ist.

Die Skuddenschafe und andere Tiere, wie das am 4. November dieses Jahres geborene Eselfohlen „Ember“, kann man täglich beobachten. Der Elbe-Tier-Park Hebelei hat auch an allen Weihnachtsfeier- und Ferientagen durchgehend geöffnet. Der Tierpark erhält keinerlei Unterstützung und muss sich mit den Einnahmen des letzten Sommers durch die kalte Jahreszeit durchschlagen. Gefragt sind neben Geldspenden auch hartes getrocknetes Brot, Obst und Gemüse, Katzen- und Hundetrockenfutter oder Dosen, Getreide, Sonnenblumenkerne, Hirse, Haferflocken, Nüsse.

Wer Geld für Futter spenden möchte, kann dies unter - Elbepark Hebelei - IBAN:DE04 8505 5000 3100 0050 65 - SOLADES1MEI - Sparkasse Meißen - Verwendungszweck: Futter für die Tiere spenden, tun.

