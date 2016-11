Schaf gestohlen Das Tier war auf der Weide getötet und ausgeschlachtet worden.

© Symbolfoto: dpa

Grausige Entdeckung am Sonnabendvormittag im Ortsteil Obercarsdorf: Unbekannte Täter hatten einen auf der Weide angepflockten, sieben Monate alten Schafbock getötet und noch am Ort ausgeweidet. Sie verschwanden mit dem getöteten Tier und ließen die Eingeweide zurück. Den finanziellen Schaden für den Eigentümer beziffert die Polizei auf etwa 80 Euro. (SZ)

PKW-Aufbrüche

Freital, In der Dresdner Straße drangen in der Nacht zum Sonnabend unbekannte Täter gewaltsam in einen gesichert abgestellten Pkw Skoda Octavia ein und ließen aus dem Fahrzeug das fest installierte Radio-/Navigationssystem mitgehen. Zudem wurden vom Pkw die Scheinwerfereinheiten demontiert und entwendet. Allein der Stehlschaden summiert sich etwa 3 000 Euro. Die Höhe des entstandenen Sachschadens am Fahrzeug beläuft sich auf rund 500 Euro.

Ein ähnlicher Fall hatte sich in der Nacht zum Sonnabend in Freital-Potschappel auf der Burgwartstraße ereignet. Hier wurden von einem Skoda Octavia die Scheinwerfereinheiten gestohlen. Die Polizei gibt den Stehlschaden mit etwa 1 500 Euro und den Sachschaden am Fahrzeug mit rund 500 Euro an. (SZ)

