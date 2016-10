Schaf des Klosterbergwirts gerissen In Naundorf und Putzkau tötete der Wolf zwei Tiere. Ein Schock für die Halter.

Seine Frau und er seien unheimlich erschrocken, als sie am Freitagmorgen das tote Schaf auf der Wiese neben ihrem Haus sahen, sagt Gottfried Lange. © Rocci Klein

Gottfried Lange konnte nicht hingehen. Zu grausam war es. Am Freitagmorgen entdeckte er auf seiner Wiese in Naundorf eines seiner Schafe tot am Boden. „Es lag auf dem Rücken mit den Beinen nach oben. Der Bauch war aufgerissen, ich habe das nackte Fleisch gesehen“, sagt er auf Anfrage. Unheimlich erschrocken seien er und seine Frau bei diesem schlimmen Anblick, selbst aus der Ferne. Sofort hatte Gottfried Lange den Wolf im Verdacht.

Schon kurz nach dem Aufstehen sei ihm klar gewesen, dass etwas passiert sein musste. „Ich sperre meine Schafe nachts immer ein, sie sind dann geschützt mit einem Lattenrost“, sagt Gottfried Lange. Gewöhnlich lasse er seine Tiere morgens hinaus auf die gut einen Hektar große Wiese in Hanglage direkt am Wohnhaus, sagt der Wirt der Demitzer Berggaststätte Klosterberg. Natürlich sei die Wiese mit einem Maschendrahtzaun eingezäunt. „Ich habe gesehen, dass es draußen sehr wüst und liederlich aussah und das Lattenrost kaputt war.“ Die Schafe konnten wohl deshalb allein hinaus ins Freie gelangen. „Ich denke, der Wolf ist durch irgendeine Lücke hindurchgekommen, eine findet er ja immer. Vielleicht war er dann im Stall, die Schafe gerieten in Panik und traten den Zaun kaputt. Die Kraft dazu haben sie allemal“, so Gottfried Lange. Die Schafe flüchteten. Eines überlebte die Wolfsattacke nicht.

Typische Bissspuren

Dass da irgendeine Gefahr lauerte, habe er schon am Abend zu vor geahnt, als er aus der Gaststätte in Demitz nach Hause kam, sagt Gottfried Lange. „Ich sah in der Nähe drei Rehe wegspringen. Wahrscheinlich war der Wolf da schon irgendwo zugange.“

Auch in Putzkau schlug der Wolf in der Nacht auf Freitag zu. Auch dort wurde ein Schaf gerissen, wie das Landratsamt Bautzen mitteilte. Es lebte angekettet an einem Holzpflock mit sieben weiteren Tieren in einer Herde auf einer uneingezäunten Wiese, wie Madlen Paul aus der Pressestelle sagte. „Spuren wiesen daraufhin, dass der Wolf das Tier 15 Meter mitgeschleift und durch die angrenzende Wesenitz gezogen hat. Am anderen Ufer wurde das tote Tier morgens aufgefunden.“

Madlen Paul bestätigte auf Anfrage, dass es sich bei beiden Fällen um Wolfsrisse handelt. „Die Tiere wiesen die typischen Bissspuren am Hals und am Bauchraum auf.“ Die Behörde hatte nach den Anrufen der beiden Halter zwei Wolfsexperten aus dem Umweltamt zu den Unglücksstellen in Naundorf und Putzkau geschickt, um die toten Schafe zu begutachten und zu überprüfen, ob tatsächlich der Wolf am Werk war. Ob es in beiden Fällen dasselbe Tier war, blieb offen. „Sämtliche Informationen übergeben wir nun an die Experten des Kontaktbüros Wolf, hier werden die Vorfälle gesammelt“, so Madlen Paul.

Gottfried Langes Tiere blieben bislang verschont vom Wolf. Er gibt der Pro Wolf- Politik die Schuld, das die Wölfe so häufig zuschlagen können. „Früher hatte ich 70 Schafe, da war niemals etwas passiert“, sagt er. Nun muss er sich um den Abtransport des toten Schafes kümmern. Er hofft, dass seine beiden anderen Tiere am Leben bleiben und weiterhin sein natürlicher Rasenmäher sein können.

