Schaf aus Elbe gerettet Das Tier trieb hilflos in einem toten Arm der Elbe. Die Feuerwehr rettet das Schaf mit einem Schlauchboot.

. Zu einem ungewöhnlichen Einsatz wurde die Freiwillige Feuerwehr Röderau am Dienstagabend gerufen. Das Einsatzstichwort lautete um 18.35 Uhr „Technische Hilfeleistung“ am Fähranleger Promnitz, erklärte Wehrleiter Raiko Riedel.

Letztendlich handelte es sich dabei um ein Schaf, das hilflos am toten Arm der Elbe im Wasser stand. Der Einsatzort war nur per Boot erreichbar, so Raiko Riedel. Das geschwächte, aber scheinbar unverletzte Tier konnte aber von den Kameraden im Schlauchboot gerettet und an den Schäfer übergeben werden. (SZ)

zur Startseite