Schäuble erlässt Twitter-Regeln Der Bundestagspräsident will Kurzmitteilungen über die Sitzungen unterbinden.

Früher hat Wolfgang Schäuble (CDU) selbst gern mit dem Handy gespielt. © dpa

Das Twittern von Abgeordneten aus Plenarsitzungen stößt im Präsidium des Bundestags auf Missfallen. „Den Verhandlungen des Bundestags unangemessen und daher unerwünscht ist die Nutzung von Geräten zum Fotografieren, Twittern oder Verbreiten von Nachrichten über den Plenarverlauf“, heißt es in einem am Donnerstag bekannt gewordenen Schreiben von Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) an die Abgeordneten.

In dem Brief ist von einer Verständigung im Präsidium die Rede, dem neben Schäuble auch die Parlamentsvizepräsidenten angehören. Man wolle an die Regeln zur Benutzung technischer Geräte im Plenarsaal erinnern, heißt es. Insbesondere Mobiltelefone und Tablets sollen demnach nur „zurückhaltend“ und in einer „angemessenen Weise“ genutzt werden.

Die Hausordnung des Bundestags verbietet es, Geräte zur Aufzeichnung oder Übertragung von Bild und Ton aus dem Bundestag ohne Einwilligung des Bundestagspräsidenten zu nutzen. Zudem dürfen persönliche Unterlagen nicht in einer Weise abgelichtet werden, dass diese lesbar sind. Diese Regelung sorgte für Schlagzeilen, als der heutige Parlamentspräsident Schäuble im Jahr 2012 beim Sudoku-Spielen auf einem mobilen Endgerät fotografiert wurde.

Die CSU-Abgeordnete und Parlamentarische Digital-Staatssekretärin Dorothee Bär stellte auf Twitter fest: „Da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen.“ Der Linken-Abgeordnete Niema Movassat twitterte: „Ich habe wenig Verständnis dafür, das Twittern im #Bundestag zu verbieten. Zur Transparenz gehört auch die Kommentierung des aktuellen Geschehens.“ (epd/dpa)

