Schätze gesucht Zum Denkmaltag sollen sich wieder viele Türen öffnen. Interessierte können sich ab sofort anmelden.

Stolpen kann nicht nur mit der Burg punkten. © Archiv: Zschiedrich

Am 10. September findet der Tag des offenen Denkmals statt. In Stolpen ist es an so einem Tag üblich, dass ganze Heerscharen von Besuchern durch die Stadt laufen – immer auf der Suche nach interessanten Neuigkeiten. Und die entdecken sie speziell an so einem Tag auch. Am Denkmaltag öffnen viele Privatleute ihre Häuser, Keller und Gewölbe. Ehrenamtlich organisiert wird der Tag von dem Stolpener Geologen Thomas Scholle. Er wie auch Bürgermeister Uwe Steglich (FDP) hoffen, dass sich auch in diesem Jahr wieder viele Unterstützer finden. „Der Tag des offenen Denkmals ist inzwischen ein fester und unverzichtbarer Bestandteil der Veranstaltungslandschaft Stolpens und zieht viele Besucher in die Burgstadt“, sagt der Bürgermeister. Das soll auch in diesem Jahr so sein. Stolpen wolle sich wieder als ein interessanter, lebenswerter und lebendiger Ort präsentieren. „Wer mitmachen will, muss keinen Goldschatz im Keller zeigen. Es sind oft die ganz kleinen und unscheinbaren Dinge, die spannend sind“, sagt der Bürgermeister.

Koordiniert wird die Aktion von Thomas Scholle. Er nimmt die Anmeldungen entgegen. Und er ist ebenfalls mit Rat und Tat behilflich, wenn es um Details für den Denkmaltag geht. Allerdings sollten Interessenten nicht allzu lange zögern, da ein Tag mit so vielen Beteiligten auch gut durchorganisiert sein muss. So erarbeitet er zum Beispiel wieder einen Stationsplan aus. Dieser gibt den Besuchern nicht nur wertvolle Hinweise, sondern auch einen Einblick in die Geschichte Stolpens und in die des Basalts.

Kontakt: Thomas Scholle, Anmeldung: Telefon 035973 29261 oder per E-Mail unter IBScholle@aol.com

