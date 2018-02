Schätze der Erde in faszinierender Vielfalt

Regen Zuspruch fand Sonnabend beim Tag der Mineralogie der Vortrag „Marokko – Land der Achate“. Frank Sauer, Fachgruppenleiter der Vereinigung der Freunde der Mineralogie und Geologie Bezirksgruppe Ostsachsen, erläuterte anschaulich und mit vielen Beispielen. Nach dem Vortrag zeigte er den kleinen und großen Besuchern noch einige Funde seiner eigenen Sammlung.Foto: A. Kirschke

Unscheinbar wirkt ein Achat-Stein auf den ersten Blick. Seine Schönheit offenbart sich tief im Inneren. „Im Hohen Altas in Marokko findet man Achate in Flussläufen. Das ist wunderbare Geologie. Diese Landschaft hat nur wenig Vegetation. Man sieht geradezu die Geologie“, meint Frank Sauer, Fachgruppen-Leiter der Vereinigung der Freunde der Mineralogie und Geologie Bezirksgruppe Ostsachsen, am Sonnabend beim 25. Tag der Mineralogie im Naturwissenschaftlich-technischen Kinder- und Jugendzentrum Natz Hoyerswerda. Sein Vortrag heißt „Marokko – Land der Achate“. Viele Besucher aus nah und fern hören gespannt zu. „Wie entstehen Minerale?“ „Wie viel wiegen Minerale?“ „Welche Ausrüstung braucht ein Sammler auf Exkursion?“ – Frank Sauer nimmt sich für jede einzelne Antwort Zeit.

„Auf eine solche Exkursion muss man sich intensiv vorbereiten“, unterstreicht er. „Man muss viel recherchieren im Internet. Gut ist, vorher Fachleute mit Ortskenntnis zu befragen.“ Beim Tag der Mineralogie zeigt er später Beispiele. Sie prägen seine eigene Sammlung. Außer der Ausstellung gibt es weitere Inhalte. Eine kleine Mineralienbörse gehört dazu. Im Werkstatt-Raum können Besucher Minerale bestimmen, bearbeiten und kreativ gestalten. Sie können experimentieren und basteln mit Bernstein. Sie können sich sogar eine kleine Sammlung erstellen. Gemeinsam mit der Fachgruppe Mineralogie hat das Natz eingeladen. Und das zum 25. Mal.

„Ursprüngliche Idee war, dass unsere AG-Kinder ausstellen. Sie sollten Minerale zeigen, die sie gefunden oder bei Projekten bearbeitet haben“, sagt Peter Hildebrandt, 1976 bis 2005 Leiter im NATZ und heute für die AG Mineralogie ehrenamtlich verantwortlich „Ein zweiter Grund war die Nachwuchssuche. Hoyerswerda war damals zentrale Bergbau-Region. Viele frühere Bergleute hatten sehenswerte Sammlungen zusammengetragen. Diese sollen langfristig weiter betreut werden. Dafür brauchen wir interessierten Nachwuchs.“ Heute gehören fünf Schüler im Alter von zehn bis 14 Jahren zur AG Mineralogie. Weitere Mitstreiter sind willkommen.

Peter Hildebrandt selbst sammelt seit früher Jugend. Als Zehnjähriger las er in seiner Heimat Georgenthal (Kreis Gotha) oft bei Wanderungen durch den Wald Quarzkristalle und Amethyste auf. Aus Liebe zur Natur entdeckte er seine Leidenschaft für Minerale. „Das gezielte Sammeln kam erst später mit dem Aufbau der AG Mineralogie im Natz“, schildert er heute.

Max Hesse aus Freiberg, der Maschinenbau studiert hat, fühlt sich noch stark mit dem Natz Hoyerswerda verbunden. Hier gehörte er mit zehn Jahren zur AG Mineralogie. Bei Peter Hildebrandt lernte er wichtige Grundlagen. „Er begeisterte uns durch sein Fachwissen, zeigte uns erstmals Achate. Er zeigte uns, wie man sie aufsägt, schleift und poliert“, sagt Max Hesse und verdeutlicht: „Wer in der Lausitz lebt, kommt am Achate-Sammeln nicht vorbei. Zu finden sind sie zum Beispiel in Kiesgruben, in Flussläufen, auf Brandschutz-Streifen und sogar auf Feldern und Straßen-Baustellen.“ Jedes Mineral-Stück, so unterstreicht er, ist einzigartig. Es selbst zu entdecken und zu bestimmen, erfüllt den Sammler mit Freude. „Spannend ist, was die Natur von sich aus über Jahrmillionen hervorgebracht hat. Faszinierend ist die Vielfalt an Farben und Formen“, meinen die Besucher Larissa Beetz (21) und Tom Christensen (22) aus Zwickau. Larissa sammelt seit ihrem siebten Lebensjahr. Vor allem Minerale wie Pyrit, Quarz, Amethyst und Fluorit trägt sie zusammen. Es sind eigene Funde und gekaufte Minerale. Noch ganz am Anfang steht Fin Söldner (9) aus Finsterwalde. Seinen ersten Achat-Stein fand er unverhofft zu Hause in der Einfahrt. Später entdeckte er Minerale im Urlaub an der Ostsee. Jetzt sucht er Gleichgesinnte zum Sammeln.

