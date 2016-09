Schätzchen geht auf Reisen Die Rammenauer haben alte Landtechnik aufgemotzt. Jetzt zeigen sie Eicher-Panther und Co. Ein Konvoi zum Staunen.

Der Eicher-Panther aus dem Jahre 1961 ist zur Parade am Sonntag dabei. Fürs Foto wurde er ein bisschen poliert. Sonst ist er auf dem Feld unterwegs. © Steffen Unger

Der Eicher-Panther trägt ein sehr schönes blau. Der Originalfarbton wurde nach der Restaurierung vor vier Jahren wieder aufgetragen auf den Traktor, der schon 55 Jahre alt ist. Er gehört den Petzolds aus Rammenau und seit 1992 zum Familien-Fuhrpark. Regelmäßig sei der Traktor im Einsatz auf dem Feld zur Ernte und zum Futtermachen, wie Kathrin Petzold sagt. Am Sonntag tuckert das alte Schätzchen ausnahmsweise mal durchs halbe Dorf.

Über 30 alte, kleine Traktoren gibt es auf Höfen in Rammenau, sagt Udo Mangelsdorf, der Vorsitzende des Heimatvereins. Über 20 von ihnen fahren am Sonntag im Konvoi über die Dorfstraßen. Udo Mangelsdorf hat die Parade fürs Herbstfest erstmals organisiert. „Wir wollten mal eine Gelegenheit bieten, die alten Traktoren der Öffentlichkeit zu präsentieren.“ Der Großteil stammt aus den 1940er- bis 1960er-Jahren. Zwar sind die Oldies allesamt noch funktionstüchtig. „Aber es wird immer schwerer sie zu erhalten, weil Ersatzteile fehlen“, so Udo Mangelsdorf. Die Fahrer am Sonntag sind keine Landwirte, wohl aber bringen sie ihre Gefährte wie Petzolds auch zum Einsatz auf Äckern hinterm Haus oder im Garten. Um 10 Uhr versammeln sich die Maschinen auf einer großen Wiese an der Niederdorfstraße. Der Konvoi führt dann entlang des Niederteichs, auf das Stückchen B 98 im Dorf, vorbei an Menzels Obstscheune, links abbiegend auf die Hauptstraße und am Gemeindeamt rechts auf die Fichtestraße. Ziel ist eine Wiese hinter der Gaststätte „Fichte 15“. Hier wird es zur Traktorenschau einen Frühschoppen mit Getränken und Gegrilltem geben. „Natürlich freuen wir uns aber auch über viele Zuschauer entlang der gut drei Kilometer langen Strecke“, sagt Udo Mangelsdorf. Die Feuerwehr wird den Konvoi absichern, Straßensperrungen gibt es nicht. Udo Mangelsdorf hofft auf das Verständnis der Autofahrer und gegenseitige Rücksichtnahme.

Ab 13 Uhr gibt es anlässlich des Herbstfestes auch Aktionen auf dem Gelände der Alten Schmiede. Die Frauen, die den Kräutergarten hier pflegen, zaubern allerlei Kulinarisches, dazu spielt die „Schrubberband“. Höhepunkt des Nachmittags zum Sommerende soll eine Versteigerung von Trödeldingen sein. Gegen Spenden zum Erhalt der Alten Schmiede gibt es etwa Keramik oder Haushaltswaren, sagt Grit Schülke von der Gemeinde.

zur Startseite