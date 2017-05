Schäferin soll für den Wolf werben Meike Biskop leitet nicht nur die Schäferei, sondern nun ein Projekt im Biosphärenreservat, das Verständnis für den Isegrim aufbringen soll.

Die Burenziegen werden in den kommenden drei Jahren für Meike Biskop in ihren Projekt der „Wolf und die sieben Burenziegen“ eine wichtige Rolle spielen. Auf die Arbeit freut sich die studierte Agrarwirtschafterin schon. © Bernhard Donke

Erst seit November 2016 hat Meike Biskop die Leitung der Schäferei mit etwa 700 Tieren auf der Naturschutzstation östliche Oberlausitz in Förstgen übernommen. Nun übernimmt sie auch das dreijährige Projekt „Der Wolf und die sieben Burenziegen“. Das von der EU und dem Freistaat Sachsen geförderte Projekt richtet sich an alle Altersgruppen, in denen Vorträge, Führungen, Exkursionen und Projekte über das Zusammenleben des Wolfs mit den Menschen angeboten werden. Das Ziel: Verständnis für den Wolf zu gewinnen. Darüber hinaus wird den Teilnehmern auch gezeigt, wie die aus Südafrika stammenden Burenziegen, die im Biosphärenreservat mit den niedersächsischen Moorschnucken als ökologische Rasenmährer eingesetzt werden, zur Artenvielfalt unter den Pflanzen beitragen.

Die Arbeit im Projekt ist für Meike Biskop eine Herausforderung, immerhin soll sie die noch vorhandenen Vorurteile der Bevölkerung gegenüber dem Wolf abzubauen und um Verständnis für Isegrim werben. Gerade darin liege der besondere Reiz, sagt die gelernte Schäferin und studierte Agrarwirtschafterin. Durch das Projekt könne sie mit Kindern genauso arbeiten wie mit Jugendlichen und Erwachsenen, ihnen das Leben des Wolfes näher bringen und dazu beitragen, den Konflikt Wolf-Mensch-Nutztier zu entschärfen“ So stehen bereits die ersten Termine für Veranstaltungen fest, wobei Meike Biskop besonders auf das „Wolf-Schaf-Camp vom 9. bis 14. Juli hinweist. „Hier wollen wir mit den Teilnehmern das Leben des Wolfes in unsere Region verfolgen, in Begegnungen mit dem Schäfer und seinen Tieren uns kundig machen wie man sich und seine Nutztiere vor dem Wolf schützt“, sagt sie.

Seminare für alle Altersgruppen stehen ebenfalls schon fest. So wird es im Juni ein Schafschur-Seminar, eine Sensedengel-Seminar und am 1. Juli eins über Endoparasiten auf der Naturschutzstation geben. Am 5. August kann man das richtige Gerben also die Herstellung von Leder erlernen und in einen zweitägigen Seminar wie man aus Schafschurwolle Filz und Strickwolle herstellen kann. Für die beiden letzten Seminare stehen die Termine noch nicht fest.

Meike Biskop ist schon länger mit dem Biosphärenreservat vertraut. So hat sie auf der Naturschutzstation nach ihrem Abitur 2009 ein freiwilliges ökologisches Jahr absolviert, dabei die Liebe zu den Schafen gefunden und statt dem eigentlichen Berufswunsch – ein Tiermedizinstudium aufzunehmen – lieber eine zweijährige Lehre zum Schäfer aufgenommen und erfolgreich abgeschlossen. Anschließend folgte von 2013 bis 2016 das Bachelor-Studium in Agrarwirtschaft. Da der Kontakt während des Studiums zur Naturschutzstation nie Abriss, konnte sie gleich danach in den Beruf des Schäfers einsteigen.

