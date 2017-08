Schäferhund findet ein neues Zuhause Ein Aufruf im Amtsblatt war erfolgreich. Der Rüde wohnt jetzt in Dresden.

Dieser Schäferhund ruht sich mit dennoch gespitzten Ohren bei seiner Wasserschüssel aus. © Symbolfoto/dpa

Der Stadt Lommatzsch ist es gelungen, einen zehn Jahre alten Schäferhund zu vermitteln. Die Lommatzscher Besitzer mussten das Tier abgeben, weil sie umziehen und der neue Vermieter keine Tiere duldet. Somit musste er in seinem Zwinger zurückbleiben und war sehr einsam.

Ein Aufruf im Amtsblatt der Stadt, in dem jemand gesucht wurde, der den Hund aufnimmt und genügend Platz in seinem Haus oder Garten hat, brachte jetzt Erfolg. Es meldete sich eine Familie aus Dresden, die sich für den Schäferhund interessierte. Inzwischen hat der Rüde sein neues Zuhause in der Landeshauptstadt gefunden, teilt die Verwaltung mit. (SZ/jm)

