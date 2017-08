Schäferhund beißt Frau

Wülknitz. Polizeibeamte kontrollierten am Samstagabend gegen 20.20 Uhr einen Mazda auf der Bahnhofstraße. Im Gespräch mit dem Fahrer (43) bemerkten sie Alkoholgeruch. Ein anschließender Test ergab einen Atemalkoholwert von 1,28 Promille. Die Polizisten veranlassten eine Blutentnahme und nahmen den Führerschein des 43-Jährigen in Verwahrung. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Lommatzsch. Im Verlauf des Wochenendes öffneten Unbekannte einen Sattelauflieger, der an der Straße Am Bahnhof abgestellt war. Anschließend stahlen sie 24 Tetra-Packs mit Saft im Wert von rund 25 Euro. Sachschaden entstand nicht.

Radebeul. In der Zeit vom 20. August, 19.30 Uhr, bis 21. August, 5.50 Uhr, stahlen Unbekannte von Parkplatz der Freiwilligen Feuerwehr an der Wilhelm-Eichler-Straße ein Quad Aeon Cobra 400. Der Zeitwert des zwei Jahre alten Gefährts wurde mit rund 5.000 Euro angegeben.

Ebersbach. Von einem Lagerplatz an der Straße Am Bahndamm stahlen Unbekannte über das Wochenende zwei Rüttelplatten im Gesamtwert von rund 2.500 Euro. An einer weiteren Rüttelplatte hatten die Unbekannten die Batterie ausgebaut und diese ebenfalls entwendet. Der Wert der Gelbatterie wurde mit rund 500 Euro angegeben. Zudem entstand ein Sachschaden von rund 1.200 Euro.

Parkplatzunfall - Zeugenaufruf

Großenhain. Am heutigen Montagmorgen gegen ) Uhr parkte eine 45-Jährige ihren schwarzen BMW auf dem Parkplatz des Ärztehauses an der Meißner Straße. Als sie nach 45 Minuten wieder zum Wagen kam, bemerkte sie einen Schaden an der Beifahrertür. Augenscheinlich war jemand gegen den BMW gefahren und hatte anschließend pflichtwidrig die Unfallstelle verlassen. Der Schaden am Auto beläuft sich auf rund 2.000 Euro.

Zeugen, welche den Zusammenstoß beobachtet haben und Angaben zum verursachenden Fahrzeug oder dessen Fahrer machen können, werden gebeten, sich zu melden.

Hinweise nehmen das Polizeirevier in Großenhain und die Polizeidirektion in Dresden unter der Rufnummer 0351 4832233 entgegen.