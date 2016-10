Schäfer rüsten gegen Isegrim auf Das Kontaktbüro „Wolfsregion Lausitz“ setzt auf Strom als Abschreckung. Und sieht den Abschuss als „letztes Mittel“.

Flashmob derer, die mit dem Wolf zanken: Frank Domigall, Schäfer aus dem Raum Görlitz, Carola Tuschmo aus Zescha, Gerhard Schmidt, Schäfermeister aus Horka, und Schäfer Martin Just aus Cunnewitz beklagen Verluste durch Wolfsrisse. © Matthias Schumann

Der Herdenschutz im Bereich des Rosenthaler Wolfsrudels ist mittlerweile ein Politikum geworden. Die Schafsrisse der vergangenen vierzehn Tage in der Region haben hektische Erklärungsversuche und Betriebsamkeit ausgelöst. Landrat Michael Harig beantragte die „Entnahme“ – im Grunde ein Synonym für Abschuss – des Problemrudels im Umweltministerium, wohl wissend, dass von dort nur ein klares „Nein!“ kommen würde. Der Vorstoß brachte ihm wiederum scharfe Kritik der Bundesgrünen im Land ein, die ihm mit Zahlen aus 2013 und 2014 – also mit Argumenten von gestern – „billigen Populismus“ und „Angstmache“ vorwarfen. Das wiederum hat am SZ-Lesertelefon Kopfschütteln ausgelöst. Hans Schäfer aus Reichenau, der kein Schäfer ist, warf sich schützend vor Harig: „Ich stehe zu 100 Prozent hinter dem Landrat.“ Der Wolf gehöre nicht in dicht besiedelte Kulturlandschaften. „Die Angst der Schäfer um ihre Tiere ist schon da und auch völlig berechtigt.“

Angriffe gehen an die Substanz

Und was sagen die Betroffenen? Am vergangenen Mittwoch trafen sich in Cunnewitz die, die mit dem Wolf zanken. Beim kleinen „Flashmob“ waren sich Frank Domigall, Schäfer aus dem Raum Görlitz, Carola Tuschmo aus Zescha bei Neschwitz, Gerhard Schmidt, Schäfermeister aus Horka bei Crostwitz und Schäfer Martin Just aus Cunnewitz einig: Die vielen Wolfsangriffe auch auf eigentliche geschützte Tiere gehen an die Substanz der Nutztierhaltung. „Wenn das so weiter geht, ist unsere Existenz akut bedroht.“ Auf den Hilferuf hat jetzt auch das Kontaktbüro „Wolfsregion Lausitz“ noch einmal ausführlich reagiert. In der Tat werden nicht nur ungeschützte Schafe gerissen, sondern auch zu niedrige Elektrozäune, aber auch hohe Festzäune überwunden. Projektleiterin Vanessa Ludwig: „Um dieser Entwicklung entgegen zu wirken, wurden die Schaf- und Ziegenhalter in der Region des Rosenthaler Rudels darauf hingewiesen, ihre Zäune zu kontrollieren und gegebenenfalls an den empfohlenen Herdenschutz anzupassen.“ Gleichzeitig wurde Flatterband ausgegeben, welches etwa 20 bis 30 Zentimeter über den Zaun gespannt wird.

Schutzsituation verbessern

Letzteres ist nun offenbar die erfolgversprechendste Waffe gegen den Wolf. Das Wolfsbüro argumentiert mit Zahlen des Jahres: Bislang habe es zehn gemeldete Übergriffe im Raum Rosenthal gegeben. In zwei Fällen sei „der Mindestschutz nicht erfüllt gewesen“, in einem Fall sei ein 90 Zentimeter hoher Elektrozaun und in weiteren sieben (!) Fällen Festkoppeln überwunden worden. Ludwig: „Zäune, die zusätzlich mit Flatterband überspannt waren wurden nicht überwunden.“ Das Projektbüro verweist ausdrücklich auf den Managementplan für den Wolf in Sachsen. Wenn Wölfe wiederholt sachgerecht geschützte Nutztiere töten, sei zunächst die Suche nach sicheren Schutzmethoden vorgesehen. Das Management ziele auch in der gegenwärtigen Situation ganz klar darauf ab, „die Schutzsituation im Rosenthaler Rudel flächendeckend zu verbessern“. Wobei in diesem Fall nicht der Schutz des Wolfes, sondern der angegriffenen Nutztiere gemeint ist. Wörtlich heißt es in der Erklärung des Kontaktbüros: „Sollte trotz der zusätzlichen Schutzmaßnahmen Erfolg ausbleiben, kann die Entfernung eines Wolfes oder mehrerer Wölfe als letztes Mittel ergriffen werden.“

Zusätzlicher Schutz bis Ende 2017 nötig

Alle Schaf- und Ziegenhalter im Bereich des Rosenthaler Territoriums werden in der gegenwärtigen Situation dazu angehalten, zusätzlich zu den bekannten Mindestschutzstandards das im letzten Jahr erhaltene Flatterband weiterhin oder erstmals überhaupt einzusetzen. „Sollte das Flatterband nicht mehr einsetzbar sein oder nicht ausreichen, können Breitbandlitze und Weidepfählen kostenfrei bei der Biosphärenreservatsverwaltung ausgeliehen werden“, heißt es. Dieser Schutz sei im gekennzeichneten Gebiet voraussichtlich bis Ende Dezember 2017 notwendig.

Zusätzlich sollten Tierhalter ihre Zäune auf Schwachstellen prüfen und diese beseitigen. Die Umzäunung dürfe keine Durchschlupfmöglichkeiten bieten, und alle Seiten der Koppel müssten geschlossen sein. Vanessa Ludwig: „Über offene Gräben oder Gewässer können Wölfe leicht eindringen.“ Außerdem ist darauf zu achten, dass bei stromführenden Zäunen ausreichend Spannung anliegt – das Büro nennt mindestens 2,5 Kilovolt. Auch sollte die Koppel nicht zu klein sein, „damit die Tiere bei einem Übergriff durch einen Wolf Platz zum Ausweichen haben und nicht aus der Koppel ausbrechen“. Festzäune aus Maschendraht, Knotengeflecht oder ähnlichem verfügten jedenfalls über eine solche abschreckende Wirkung wie stromführende Zäune. Sie könnten leicht untergraben oder bis zu einer bestimmten Höhe übersprungen werden. Leider ist diese Höhe bisher nicht „bestimmt“. Ein Unterwühlschutz des Zaunes sei jedenfalls wichtig. Alle Schaf- und Ziegenhalter sowie Betreiber von Wildgattern können sich Herdenschutz mit bis zu 80 Prozent fördern zu lassen. Die Aufrüstung der Schäfer geht weiter ...

