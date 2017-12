Schäfer in Sorge Ein Wolfsriss nahe Riesa ist nur eine Frage der Zeit, fürchtet Axel Weinhold. Eine Hoffnung hat er aber.

Axel Weinhold betreibt auf Gut Göhlis Schafzucht. Er fürchtet, dass der Wolf früher oder später auch bei ihm Schaden anrichtet – trotz der Nähe zur Stadt. © SZ-Archiv/Sebastian Schultz

Riesa. Als die Nachricht vom Wolfsriss bei Ebersbach die Runde machte, war Axel Weinhold nicht wirklich überrascht. „Es war klar wie Kloßbrühe, dass das irgendwann mal passieren würde“, sagt der Riesaer Schäfer. Schon vor Jahren hatte er sich im Gespräch besorgt gezeigt. Dass die Wolfsrisse nun näher kommen, macht die Unruhe nicht unbedingt kleiner. Auch die Herde bei Gut Göhlis sei letztendlich nicht vor möglichen Wolfsangriffen gefeit. Seiner Ansicht nach ist das eigentlich alles eine Frage der Zeit. „Kommen wird’s auch bei uns.“

Und das, obwohl Riesas Schäfer längst Maßnahmen ergriffen hat. Die Herde wird mit mehr als einem Meter hohen Elektrozäunen geschützt. Sonst gäbe es keine Entschädigung. „Wir hoffen, dass das ausreicht.“ Aber der Wolf ist nicht dumm, das weiß auch Axel Weinhold. Es gibt bereits Berichte von Tieren, die die Zäune überspringen können oder die die Schafe auf der Koppel so in Panik versetzen, dass diese am Ende selbst den Zaun einreißen. Dass sich die Wölfe nicht in die Nähe der Stadt vorwagen, hält der Schäfer jedenfalls für unwahrscheinlich. Früher oder später sei der Druck bei den Tieren aus der Gohrischheide da, sich ein neues Revier zu suchen. Mit etwas Glück ziehe dann höchstens mal ein Tier vorbei. Dann reicht vielleicht wirklich der Elektrozaun.

Am anderen Ende der Stadt, in Canitz, sieht Schäfer Hubert Bloy die Sache nicht ganz so pessimistisch. „Ich habe persönlich keine Bedenken, dass der Wolf hier wirklich Schaden macht“, so Bloy. „Hier kommt höchstens mal einer nachts vorbeimarschiert.“ Ein Rudel werde sich im dicht besiedelten Gebiet rund um Riesa wohl kaum ansiedeln, dafür fehle es auch an Waldgebieten. An seiner Skepsis den Raubtieren gegenüber ändert das aber nichts. Wenn sich in Umfragen stets viele Menschen für den Wolf und dessen Schutz aussprechen, dann habe das eben auch einen simplen Grund. Diese Leute säßen in Hochhäusern und bekämen die Auswirkungen doch gar nicht mit. „Sollen die doch nach Moritzburg ins Wildgehege fahren, da können sie sich die Wölfe anschauen“, sagt Bloy sarkastisch. Pauschale Wolfsfeinde seien sie nicht, betonen beide Schäfer. „Ich bin ja dafür, drei oder vier Rudel in Sachsen zu erhalten“, betont Hubert Bloy, „aber nicht mehr.“ Und beschränkt auf bestimmte Territorien, etwa die Gohrischheide. Dann müsse man eben auch den Bestand regulieren, wenn es zu viele Wölfe werden sollten.

Am Ende sei es ein gesellschaftliches Thema, sagt Axel Weinhold. Es laufe auch auf die Frage hinaus, ob denn die vergleichsweise traditionelle Tierhaltung wie sie von vielen Schäfern betrieben wird, noch gewollt ist. Er habe aber den Eindruck, dass in der Debatte gerade ein Umdenken einsetzt. Ehe es aber handfeste Ergebnisse gibt, bleibt dem Schäfer nur, sich zu wappnen. Eine kleine Aufrüstungsmöglichkeit hat er noch: „Wir haben die Technik da, um auch Flatterband anzubringen.“ Das soll verhindern, dass die Tiere Zäune überspringen.

Doch der Aufwand ist immens. Von den viel beschworenen Hütehunden hält Axel Weinhold dagegen wenig. Nicht nur, weil es lange dauert, einen Hund entsprechend auszubilden. Auf Gut Göhlis könnten die Tiere vermutlich auch gar nicht eingesetzt werden, sagt Weinhold. „Wir sind hier zu nah am Radweg, außerdem gehen viele Leute hier mit ihrem Hund Gassi.“ Die Gefahr sei einfach zu groß, dass der Hütehund ausbüxe oder es zu Angriffen auf Passanten komme. Besser sei da noch der Einsatz von Eseln. Die könnten sich zumindest gegen einzelne Wölfe wehren. Bei einem Rudel werde es aber auch kritisch. „Notfalls müssen wir eben wieder auf der Weide übernachten wie vor 100 Jahren“, sagt er mit einem Anflug von Sarkasmus.

Für Weinhold ist es auch nur ein kleiner Trost, dass die Halter für getötete Schafe entschädigt werden – sofern sie gewisse Schutzmaßnahmen ergriffen haben. Das Geld ersetze noch kein Tier, in das die Schäfer auch schon investiert haben. Dann blieben noch andere Fragen offen, etwa: Was geschieht, wenn Tiere wegen des Wolfs in Panik geraten und Verkehrsunfälle verursachen? „Und man sollte auch den psychischen Druck nicht unterschätzen“, sagt Axel Weinhold. Er kenne eine Reihe von Kollegen, die daran mehr zu knabbern hätten als an den finanziellen Auswirkungen. „Es gab auch schon Schäfer, die deswegen aufgegeben haben.“

