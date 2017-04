Schäfer bekommt Elektrozäune Der Cunnewitzer Schäfer Martin Just will seine Herden besser gegen den Wolf schützen. Die zuständige Behörde lehnte das zunächst ab – bis jetzt.

Schäfer Martin Just kann seineTiere nun zusätzlich mit einem Elektrozaun schützen. © Matthias Schumann

Der Cunnewitzer Schäfer Martin Just kann seine Herden nun doch noch zusätzlich mit einem Elektrozaun vor dem Rosentaler Wolfsrudel schützen. Der Tierhalter im Nebenerwerb bekam vor wenigen Wochen den entsprechenden Bewilligungsbescheid des Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie zugeschickt. Er kann damit Weidezaun-Geräte, Akkus und natürlich auch die benötigten 25 Elektronetze mit einer Gesamtlänge von 1 250 Metern für die verschiedenen Schafherden seines Bestandes kaufen. Das Amt fördert die Anschaffung mit einer Kostenbeteiligung von 80 Prozent.

Der Schäfer ist froh, dass die Entscheidung der Behörde so gefallen ist. Es sah nämlich zunächst gar nicht danach aus (SZ berichtete). Das Amt und die beteiligte Sächsische Aufbaubank hatten erst einmal in Aussicht gestellt, dass der Bescheid abgelehnt wird, weil der Cunnewitzer schon zu viele Stromzäune gefördert bekommen hätte. Martin Just stellte 2012 und 2015 schon einmal Anträge für insgesamt 40 Elektronetze mit einer Länge von jeweils 50 Metern und zwei Stromgeräten. Ein Tierbestand von 300 Schafen könne aber höchstens mit 33 Weidenetzen gesichert werden, hieß es in dem Zwischenbescheid. Das sei zweckmäßig und angemessen.

Der Schäfer im Nebenerwerb hält aber seine Schafe nicht so wie einige andere Betriebe. Er hält die Schafe in kleinen Gruppen und nutzt relativ große Flächen, damit er die Tiere nicht so oft umkoppeln muss. „Man darf uns doch nicht vorschreiben, wie wir unsere Tiere zu halten haben“, sagte Martin Just damals der SZ. Doch nicht das Argument, sondern die Zeit hat dem Schäfer jetzt anscheinend geholfen. Die Fördermittelbindefrist für die 90-Zentimer-Zäune aus dem Jahr 2012 ist abgelaufen. Der Schäfer hat damit wieder Anspruch auf Fördermittel für höhere Stromzäune.

