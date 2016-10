Schäfer bekommen Entschädigung Ein Wolfsrudel hat in dieser Woche in Cunnewitz und Ralbitz zwei Schafherden angegriffen. Eine davon zweimal.

Die beiden Schäfer in Cunnewitz und Ralbitz, die in dieser Woche 32 Schafe an den Wolf verloren haben, haben Anspruch auf eine Entschädigung. Das machte jetzt das Kontaktbüro Wolfsregion Lausitz deutlich. Die beiden Schäfer hatten ihre Tiere, wie vorgeschrieben, mit einem 1,40 Meter hohen, festen Zaun geschützt. Der Freistaat schreibt für solche Koppelzäune eine Mindesthöhe von 1,20 Meter vor. Elektrozäune müssen nur 90 Zentimeter hoch sein.

Den Wolf oder die Wölfe störte die Höhe der Zäune aber offenbar nicht. Mindestens eins der Raubtiere sprang über den Zaun. Die Herde in Cunnewitz wurden zweimal in zwei aufeinanderfolgenden Nächten angegriffen. Die kleine Herde in Ralbitz wurde in der Nacht zum Mittwoch attackiert. Verantwortlich für die Übergriffe ist offenbar das Rosenthaler Wolfsrudel. Die Tiere haben bereits im August 2015 mehrere Schafherden attackiert. (SZ/pre)

