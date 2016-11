Schäfer baut zweiten Zaun Der Wolf hat schon dreimal in diesem Jahr eine Herde in Cunnewitz überfallen. Der Schäfer rüstet nun auf.

Schäfer Martin Just rüstet auf. © Matthias Schumann

Der Cunnewitzer Schäfer Martin Just will seine Schafe noch besser vor dem Wolf schützen. Der Tierhalter erfüllt zwar schon die Mindestanforderungen, die der Freistaat Tierhaltern zum Schutz vor dem Wolf vorschreibt. Seine Festzäune sind sogar 20 bis 30 Zentimeter höher als die empfohlenen 1,20 Meter. Der Schäfer hat jetzt aber einen weiteren Elektrozaun in die Koppel hinter dem Festzaun aufgebaut und diesen noch mit Flatterband bespannt. Der Wolf müsste nun also zwei Zäune überspringen, um zu den Schafen zu gelangen.

Die Herde, die in dieser Koppel graste, wurde in den vergangenen anderthalb Monaten bereits dreimal vom Wolf überfallen. 31 Tiere wurden bei den ersten beiden Attacken in zwei aufeinanderfolgenden Nächten Anfang Oktober getötet. Sieben weitere Schafe starben bei einem Angriff vor mehr als einer Woche. Zwischendurch nutzte der Schäfer die Koppel nicht. Doch es ist schwierig für den Betrieb, die Weide komplett brach liegenzulassen. Deshalb ging der Tierhalter nun den Schritt mit dem zusätzlichen Zaun und baute ihn am vergangenen Wochenende in zweieinhalb Stunden Arbeit auf. Das Material für den Zaun bekam er nach dem letzten Angriff vom Wolfsmanagement, das Flatterband lieh er sich von einem befreundeten Tierhalter. Der Schäfer ist sich aber nicht sicher, ob der Schutz nun reichen wird.

Das Rosenthaler Rudel, das auch in Cunnewitz jagt, gilt als besonders schwierig, weil einzelne Wölfe gelernt haben, Schutzzäune zu überspringen. Landrat Michael Harig (CDU) fordert einen Abschuss des Rosenthaler Wolfsrudels. (SZ/pre)

