Schäden nach Unwetter Gewitter vom Wochenende haben in Wilsdruff Wasserläufe demoliert. Kurzzeitig wurde eine Alarmstufe erreicht.

Die sonst lieblich plätschernde Wilde Sau (im Bild) in Wilsdruff, wurde beim Unwetter ihrem Namen gerecht. © Archiv: Oberthür

Das starke Gewitter vom Sonnabend hat in Wilsdruff und Kaufbach etliche Schäden hinterlassen. So mussten die Mitarbeiter des Bauhofes am Montag etliche Gräben und Einläufe an den Bächen von Schlamm beräumen. An der Wilden Sau und dem Kaufbach wurden zudem Böschungen beschädigt und es kam zu Ausspülungen. Das teilte Bauamtsleiter André Börner mit.

Die Gewitterfront vom Sonnabend hatte einem schmalen Streifen von Wilsdruff in Richtung Kaufbach innerhalb von zwei Stunden etwa 40 Liter Regen pro Quadratmeter beschert. „Die Wilde Sau war randvoll“, schildert Börner. Der Wilsdruffer Pegel schwoll von zehn Zentimeter auf einen Meter an und erreichte kurzzeitig die Alarmstufe eins. (hey)

