Schäden in Mücka durch angetrunkene VW-Fahrerin

Polizei warnt vor hohem Verkehrsaufkommen Region. Die Zeit um die Weihnachtsfeiertage gehört alljährlich zu der verkehrsreichsten auf der A 4 zwischen Dresden und der Landesgrenze zu Polen. Schon seit Mittwoch sei ein erhöhtes Verkehrsaufkommen auf der knapp 100 Kilometer langen Etappe zu beobachten, informierte die Polizei. Der Höhepunkt der Reisewelle in Richtung Görlitz wird am heutigen Freitag und dem morgigen Heiligabend erwartet. Erfahrungsgemäß wird es auf der zweispurigen Fernstraße eng werden. Die Polizei mahnt zu Aufmerksamkeit und Geduld.

Diebstahl aus Wohnhaus Görlitz. In der Nacht zum Donnerstag sind in Görlitz Unbekannte in ein Wohnhaus an der Kränzelstraße eingedrungen. Die Täter brachen in das Mehrfamilienhaus ein und entwendeten ein Fahrrad sowie Musiktechnik. Den Stehlschaden bezifferte der Eigentümer auf etwa 300 Euro. Am Gebäude entstand Sachschaden in Höhe von rund 100 Euro.

In Gartenlaube eingedrungen Schönau-Berzdorf. Zwischen Mittwochabend und Donnerstagnachmittag sind in Schönau-Berzdorf Unbekannte in eine Gartenlaube an der Straße An der BHG eingedrungen. Die Täter entwendeten einen Flachbildfernseher, eine Kamera, ein Quad ohne Zulassung, einen Anhänger sowie ein Schiebeschild. Den Stehlschaden bezifferte der Eigentümer auf etwa 1500 Euro. Am Gebäude entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.