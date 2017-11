Schäden beseitigt an Zwinger-Pavillon

Der Freistaat kümmert sich darum, dass der weltbekannte Dresdner Zwinger ein Schmuckstück bleibt. Das wurde in den vergangenen Wochen am Deutschen Pavillon neben der Sophienstraße sichtbar. An dem ragt ein Gerüst empor. Bei der regelmäßigen Begutachtung war dort festgestellt worden, dass Reparaturen nötig sind, teilt Sprecherin Petra Brommer vom Staatsbetrieb Sächsisches Bau- und Immobilienmanagement (SIB) mit.

Im Traufbereich des Gebäudes am unteren Ende des Dachs seien Reparaturen nötig gewesen, um Schäden im bevorstehenden Winter zu verhindern. Vor allem die Kehlsteine mussten aufgearbeitet und neu konserviert werden. Dabei handelt es sich um ausgewölbte Steine an der Sandsteinfassade, durch die der ablaufende Regen zur Entwässerung weitergeleitet wird. Da die Traufsteine stark beansprucht sind, müssen sie regelmäßig konserviert und aufgearbeitet werden. Zudem erhalten sie dann neue Dichtungen.

Die Arbeiten sind abgeschlossen, so die Sprecherin. Deshalb konnte das Gerüst am Deutschen Pavillon in den vergangenen Tagen abgebaut werden. (SZ/phi)

