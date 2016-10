Schäden am Reißigbach sollen beseitigt werden

Wendischbora. Größere Schäden haben Hochwasserereignisse am durch Wendischbora verlaufenden Reißigbach hinterlassen. Anwohner hatten deshalb schon seit Monaten immer wieder bei der Stadtverwaltung nachgehakt, ob und wann Sicherungsarbeiten an dem kleinen Fluss beauftragt werden sollen. Wie die Verwaltung mitteilt, sei bereits ein Vermessungsauftrag an ein Büro erlassen worden, das als Planungsgrundlage für weitere Schritte dienen solle. Nach dieser Grundlage werde dann weiter verfahren und gegebenenfalls die Schadensbeseitigung ausgelöst.

Den aus Wendischbora geäußerten Zweifeln, dass sich in den ländlichen Teilen der Stadt den Problemen stets verzögert angenommen werde, widerspricht Bürgermeister Uwe Anke vehement. Er verweist in diesem Zusammenhang auf die Tätigkeiten der Stadt in den ländlichen Regionen Nossens. So sei auch in diesem Jahr schon viel in den Ortsteilen investiert worden – unter anderem in den Ortsausbau in Mahlitzsch, die Erneuerung der Straßendecken Wendischbora-Mahlitzsch und Wendischbora-lkendorf. Es könne eben nicht alles gleichzeitig angegangen werden, sondern brauche Zeit – sowohl in der Stadt als auch am Stadtrand, betont Anke. (SZ/mhe)

