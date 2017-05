Schäden am Löbauer Wasser werden beseitigt

Großschweidnitz. In Großschweidnitz sind Dienstag zwei Baustellen eröffnet worden. Am Löbauer Wasser sollen in den kommenden Monaten Uferschäden beseitigt werden, die durch das Hochwasser im Jahr 2010 entstanden sind. Das teilt die Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen (LTV) mit. Die Bauarbeiten sollen nach aktuellen Schätzungen bis Ende September abgeschlossen sein. Die Gesamtkosten betragen rund 120 000 Euro. Das Geld wird vom Freistaat Sachsen bereitgestellt.

Gebaut wird zum einen auf Höhe der Brückengasse, wo das Hochwasser eine Böschung abgetragen hat, die nun wieder instand gesetzt werden soll. „Der Prallhang wird mit gesetzten Steinen, der Gleithang mit einer Steinschüttung stabilisiert“, teilt die LTV mit. Nach Ende der Arbeiten werden beide Hänge begrünt. Zum anderen soll an der Sporthalle in der Ernst-Thälmann-Straße eine Wehrschwelle zurückgebaut sowie eine natürliche Löschwasserentnahmestelle angelegt werden. Die Arbeiten dazu haben bereits im Vorjahr begonnen. Nötige Baumfällungen sind zu Beginn dieses Jahres durchgeführt worden. Ausgleichspflanzungen erfolgen im November. Während der Bauzeit kommt es zu Verkehrseinschränkungen. (SZ)

