Schäden am Bach werden beseitigt Das Rückenhainer Gewässer wird in den nächsten Tagen fit gemacht. Die Arbeiten sollen im Sommer abgeschlossen werden.

Die Stadt Glashütte lässt einen Abschnitt des Rückenhainer Bachs in Rückenhain instand setzen. Dieser wurde beim Hochwasser im Juni 2013 an mehreren Stellen in Mitleidenschaft gezogen. Diese Schäden werden nun von der Firma OCS-Kubusch aus Lauta für rund 86 100 Euro beseitigt. Der Stadtrat vergab den Auftrag an dieses Unternehmen, da es von den beiden eingereichten Angeboten das wirtschaftlichste war. Wie das Bauamt informiert, wird die Firma im Bereich zwischen den Wohnhäusern sieben und zehn Sand und Geröll aus dem Bach holen, den Bachverlauf vor und nach den Durchlässen befestigen sowie die Böschungen und die Sohle instand setzen. Auch die Trockenmauer wird in Ordnung gebracht. Geschehen soll das zwischen dem 7. April und dem 7. Juli.

Im Vorfeld ließ Glashütte an diesem Abschnitt bereits für 2 900 Euro Bäume fällen. Den Auftrag dazu hatte die Verwaltung der Firma Baumservice Hentschel aus Dresden erteilt. Die Arbeiten wurden bis zum 28. Februar ausgeführt.

