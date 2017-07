Schädelreste auf Truppenübungsplatz entdeckt Fund wird gerichtsmedizinisch untersucht.

Wo sonst Panzer fahren wurden jetzt Knochenstücke und Reste eines Schädels gefunden. © André Schulze

Weißwasser. Mitarbeiter der Kommandantur des Truppenübungsplatzes Oberlausitz haben am vergangenen Donnerstag auf dem für die Öffentlichkeit gesperrten Areal in einem Waldstück in der Nähe der B 115 Knochenstücke und Reste eines Schädels gefunden. Über diesen Fund informierte die Bundeswehr die Polizei am Montagvormittag.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und die Knochenstücke gesichert. Diese werden in den kommenden Tagen gerichtsmedizinisch untersucht. Bis dato ist nicht bekannt, ob es sich um menschliche oder tierische Knochenreste handelt, geschweige denn, woher diese stammen. Die Ermittlungen dauern an. (szo)

