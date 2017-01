Schadstoffmobil unterwegs Der Plan für die Touren am 16. und 17. Januar hat sich geändert.

Das Schadstoffmobil von innen. © Dietmar Thomas/Archiv

Das Schadstoffmobil ist in der übernächsten Woche in Roßwein und den Ortsteilen unterwegs. Allerdings hat sich zum Tourenplan, der im Amtsblatt steht, eine Änderung ergeben, wie die Abfallberater der Entsorgungsdienst Kreis Mittelsachsen (EKM) bestätigen.

Am Montag, 16. Januar, hält das Mobil von 9 bis 11.30 Uhr auf dem Marktplatz, von 11.45 bis 13 Uhr steht es in Haßlau am Glascontainer-Stellplatz. Am Dienstag, 17. Januar, können Schadstoffe von 10.15 bis 12.45 Uhr in Roßwein an der ehemaligen Kaufhalle an der Otto-Nuschke-Straße abgegeben werden. Von 13 bis 14 Uhr ist das in Niederstriegis vor der früheren Gaststätte Funke (Nähe Kirche) möglich.

Schadstoffe sind unter anderem Farben und Lacke, Haushalt- und Fotochemikalien, Düngemittel-, Lösungs- und Desinfektionsmittel und Klebestoffe. Auch Quecksilber-Thermometer und Spraydosen, in denen sich noch Inhalt befindet, nehmen die Mitarbeiter im Mobil entgegen. Wer Mengen bis 30 Liter beziehungsweise 30 Kilogramm abgibt, muss nichts bezahlen. (DA/sig)

Infotelefon Abfallberatung: 03731 262542 oder -44

