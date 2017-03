Schadstoffmobil auf Tour Das Schadstoffmobil ist wieder im Landkreis unterwegs. Die Mitarbeiter nehmen Unrat an, der nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Die Entsorgung ist für die Bürger kostenlos. Vor der Abgabe ist aber Einiges zu beachten.

Farben, Lacke und vieles mehr kann beim Schadstoffmobil des Landkreises abgegeben werden. © Thomas Lehmann

Das Schadstoffmobil ist in den nächsten Wochen wieder im Landkreis Bautzen unterwegs. Die Mitarbeiter nehmen Müll an, der nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden darf. In jeder Kommune im Kreisgebiet gibt es ausgewiesene Stellplätze für die Abholung der Schadstoffe. Deren Entsorgung ist für die Bürger kostenlos.

Schadstoff-Abgabe: Das ist zu beachten zurück 1 von 4 weiter Welche Abfälle können abgegeben werden? Am Schadstoffmobil werden Kleinmengen von Abfällen angenommen, die aus Haushalten stammen, in Kleinmengen anfallen und schädigende Wirkung auf Menschen, Tiere oder die Umwelt haben. Unter anderem: Schädlingsbekämpfungs- und Pflanzenschutzmittel (maximal 5 Kilogramm); Altöl und ölhaltige Abfälle (maximal 5 Liter); Desinfektions- und Reinigungsmittel, Holzschutzmittel; Chemikalien, Abbeizmittel; Farben, Lacke, Lösungsmittel (maximal 10 Kilogramm); quecksilberhaltige Gegenstände, Leuchtstoffröhren; Altbatterien; Metallbehälter mit schadstoffhaltigen Resten (nicht über 20 Liter Fassungsvermögen); verunreinigte Kunststoffbehälter (maximal 20 Liter); Spraydosen mit schadstoffhaltigen Inhalten sowie Altarzneimittel. Was muss bei der Abgabe beachtet werden? Die Schadstoffe dürfen nur von Erwachsenen abgegeben werden. Von Vorteil ist es, wenn der Inhalt der Behältnisse benannt werden kann, damit eine fachgerechte Trennung erfolgen kann. Die Abgabe muss persönlich erfolgen. Der Problemmüll darf nicht kommentarlos an Sammelplatz oder Mobil abgestellt werden. Was kostet die Bürger die Entsorgung? Die Entsorgung ist für die Bürger kostenlos. Sie wird über die Pauschalgebühr für Haushalte finanziert. Schadstoffe von Gewerbe, Betrieben und Einrichtungen werden bei dieser Sammlung hingegen nicht angenommen. Wann und wohin kommt das Schadstoffmobil? Die Termine und Sammelstellen finden sich im aktuellen Abfallkalender ab Seite 40 oder auch im Internet. www.landkreis-bautzen.de/14063.html

Vor der Abgabe gilt es allerdings Einiges zu beachten – wie unsere Übersicht zum Thema zeigt. (szo)

