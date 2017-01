Schadhafte Wände bereiten Probleme Fünf Stützmauern sind marode. Die Straßenbaubehörde sieht die Standsicherheit nicht gefährdet. Trotzdem wird 2018 repariert.

Siegfried Scharf, Ortsvorsteher von Ehrenberg, hat dieses Bild Ende 2016 aufgenommen. Die Schäden, die momentan der Schnee verdeckt, sind da deutlich sichtbar. © privat/Siegfried Scharf

Ehrenbergs Ortsvorsteher Siegfried Scharf ist in Sorge um den Zustand einiger Stützwände an der Verbindungsstraße zwischen seinem Ortsteil und Kriebethal. „Fünf Stützmauern sind marode. Die Erste fällt schon fast zusammen. Es sind schon viele Steine rausgerutscht“, warnt er und hat das Problem nicht nur im Gemeinderat angesprochen, sondern auch unter zuständigen Behörden ein Nachdenken in Gang gesetzt.

Als im Herbst anlässlich des 80-jährigen Bestehens dieses Abschnitts der heutigen Kreisstraße 32 eine Oldtimerfahrt dort stattfand, habe er sich den Streckenabschnitt genauer angeschaut und Erschreckendes festgestellt: „Vor allem auch die Mauerköpfe sind teilweise stark zerstört.“ Dass vor zwei Jahren schon mal mit kleineren Reparaturen begonnen wurde, freut ihn zwar, doch das reiche seiner Meinung nach nicht aus. „Hier müssten grundlegende Reparaturarbeiten erfolgen. Denn das ist die Hauptzufahrtsstrecke von der Autobahn zu den Papierfabriken“, gibt er zu bedenken. Auch der Schwerlastverkehr führe demzufolge über diesen Straßenabschnitt.

Kriebsteins Bürgermeisterin Maria Euchler (FKW) pflichtet ihm bei. „Ich befürchte weitere Zerstörungen, wenn nicht bald etwas passiert“, sagt sie. Ihrer Meinung nach seien Reparaturen, die nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen sollten, dringend notwendig. Denn die seien bestimmt preiswerter, als die Straße sperren und dann großflächig sanieren zu müssen. Es habe kurz vor Weihnachten vorigen Jahres eine Ortsbegehung mit Straßenbau-Experten und Vertretern der Gemeinde gegeben. Nun warte man auf die nächsten Schritte.

Und die seien für nächstes Jahr vorgesehen, wie „Freie Presse“ vom Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) erfuhr. „Die Instandsetzung der drei schadhaften Stützwände ist in unserem Instandsetzungsprogramm für 2018 berücksichtigt“, bestätigt Lasuv-Sprecherin Isabel Siebert. Dem Lasuv sei der Zustand sämtlicher in seiner Zuständigkeit befindlichen Ingenieurbauwerke bekannt. „Die fünf im benannten Streckenabschnitt befindlichen, talseitigen Naturstein-Stützwände werden, wie alle anderen Ingenieurbauwerke auch, alle drei Jahre von sachkundigen Ingenieuren geprüft und unterliegen darüber hinaus der laufenden Beobachtung durch die Straßenaufsicht“, so Siebert.

An den ersten beiden Stützwänden aus Richtung Kriebethal seien die Mauerwerksfugen durch die Straßenmeisterei Rochlitz bei der baulichen Unterhaltung instand gesetzt worden. „Die folgenden drei Stützwände weisen hingegen ausgebrochene Mauerwerksfugen und kleinere Steinausbrüche auf“, so Siebert. Die vorhandenen Schäden hätten jedoch keinen Einfluss auf die Standsicherheit der Stützwände. „Diese ist gewährleistet“, erklärt sie. Über die Kosten könne sie noch nichts sagen. Diese trage aber der Freistaat. (FP)

