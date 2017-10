Schadensbilanz nach dem Sturm Am Montag ist aufgeräumt worden. Zeitweise waren 6 000 Haushalte ohne Strom. Ein Haus ist unbewohnbar.

In Gersdorf hat sich eine Eiche in das Dach eines Hauses gebohrt. Bis die Statik geprüft ist, kann das Haus nicht bewohnt werden. Die Eigentümer sind in einer Pension untergekommen. Am Dienstag wurde der Baum entfernt. © Dietmar Thomas In Gersdorf hat sich eine Eiche in das Dach eines Hauses gebohrt. Bis die Statik geprüft ist, kann das Haus nicht bewohnt werden. Die Eigentümer sind in einer Pension untergekommen. Am Dienstag wurde der Baum entfernt.

Etwa 300 Quadratmeter Dachhaut fehlen seit dem Orkan auf einem Haus der Wohnungsgenossenschaft Pro Leipzig in Döbeln. Wann der Schaden repariert wird, stand am Montag noch nicht fest.

In Zschäschütz war am Sonntag ein Baum in eine Scheune gekracht. Weil weitere Bäume umzufallen drohten, wurde die Straße gesperrt. Nach einer Stromabschaltung ließ der Eigentümer die Bäume fällen.

Am Sonntag um 6.10 Uhr war ein Teil einer riesigen Eiche auf das Dach von Familie Rubscheit in Gersdorf gekracht. „Es war das passiert, was wir schon länger befürchtet haben“, so Anita Rubscheit. Sie war schon aufgestanden, traute sich aber nicht, aus dem Haus zu gehen. Das übernahm ihr Mann Ralph. Doch das hätte schief gehen können. Als er vor die Tür ging, fielen Ziegel vom Dach. Die Rubscheids flüchteten zu den Nachbarn.

Das wirkliche Ausmaß war erst im Hellen zu sehen. Wie ein Krake hatte sich der Baum in das Dach eingehakt. Die Feuerwehrleute konnten nicht helfen. Eine Spezialfirma musste her. Die wurde mit der Dienstleistungsfirma Bilski aus Tautendorf gefunden. „Das sind Profis und ich bin froh, dass sie sich unserem Problem annehmen“, sagte Ralph Rubscheit. Die Mitarbeiter der Firma waren am Montagnachmittag vor Ort und haben am Dienstag die Äste aus dem Dach „herausoperiert“. Familie Rubscheit kann zurzeit nicht in ihrem Haus wohnen. Erst muss ein Statiker die Standsicherheit des denkmalgeschützten Hauses prüfen und das Dach repariert werden. In der Zwischenzeit wohnt die Familie in einer Pension.

Einen enormen Dachschaden hat auch die Wohnungsgenossenschaft Pro Leipzig am Haus Albert-Schweitzer-Straße 25/26 in Döbeln Nord. Mindestens 25 000 Euro wird die Reparatur kosten, schätzte Dachdeckermeister Jürgen Koch ein. 300 Quadratmeter Dachhaut hatte es am Sonntag heruntergeblasen. Wann sie erneuert werden und ob eine Notsicherung erfolgt, konnte Koch noch nicht sagen. Die Versicherung und der Eigentümer müssten die Freigabe erteilen. „Wir haben die Dächer erst im April kontrolliert. Wir haben nicht damit gerechnet, dass so etwas passiert“, sagte der Dachdeckermeister. Die Bahnen seien aufgeklebt und zusätzlich gesichert. Aber der Sturm könne eine solche Sogwirkung entfalten, dass die Dachhaut abgehoben wird und irgendwann die Befestiger ausreißen. Bewohner des Hauses berichten gegenüber dem DA aber, dass sie bei ihrem Vermieter schon länger Probleme mit dem Dach angemeldet hätten.

In Zschäschütz war seit Sonntag wegen gefährlich hängender Bäume die Ortsdurchfahrt gesperrt. Am Montagvormittag ließ Eigentümer Gerhard Gröbner die Bäume umsägen. Die Feuerwehr hatte wegen eines Elektrokabels die Finger davon gelassen. Durch die Abschaltung der Leitung seien eine Zeit lang zehn Haushalte ohne Strom gewesen, sagte Gunnar Fehnle, Chef der Stadtwerke Döbeln.

Im Versorgungsgebiet der Stadtwerke hatte es am Sonntag vergleichsweise wenige Stromausfälle gegeben. Die Mitarbeiter seien einige Stunden unterwegs gewesen, um vor allem Schäden an den Mittelspannungsleitungen zu reparieren. „Wir sind gut weggekommen“, sagte Fehnle. Dafür hatten aber eine Menge hilfesuchender Envia-Kunden bei den Stadtwerken angerufen. „Viele können schlecht zuordnen, wer ihr Versorger ist“, so Fehnle.

Der Landkreis Mittelsachsen sei besonders stark betroffen gewesen, sagte Evelyn Zaruba, Pressesprecherin der Envia-Tochter Mitnetz Strom. Allein in der Region Döbeln waren durch Beschädigung von Leitungen bis zu 6000 Kunden über längere oder kürzere Zeit ohne Strom. 26 Orte im Altkreis Döbeln waren betroffen, darunter Hartha mit rund 1500 Haushalten. Dort hatte Mitnetz zur Versorgung eine Netzersatzanlage, also ein großes Notstromaggregat, aufgestellt.

Nach und nach seien alle Ausfälle behoben worden. Oberste Priorität hatten solche Schäden, die eine Gefahr darstellten oder besonders viele Kunden betrafen. „Wir bitten um Verständnis, aber es geht nicht alles auf einmal“, so die Sprecherin. Der starke Wind und aufgeweichte Felder hätten die Arbeiten behindert.

Die Ortsfeuerwehren von Waldheim waren bei 30 Einsätzen unterwegs. Den vermutlich größten Schaden erlitt die Stadt selbst. Ein riesiger Baum, der außerhalb des Areals der Grundschule stand, krachte gegen den Nordflügel der Schule. „Er beschädigte das Dach, Fenster, eine Lampe und die Fassade“, zählte Bürgermeister Steffen Ernst (FDP) auf. Wie hoch der Sachschaden ist, müsse noch genau ermittelt werden. Auf alle Fälle seien es mehrere Tausend Euro, so Ernst. Größere Schäden gab es außerdem am Autohaus Mäke, an dem ein Teil der Außenverkleidung weggerissen wurde, und im Stadion Massanei, in dem der Sturm zwei Tore zerlegt hat.

