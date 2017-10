Schadensbilanz nach dem Orkan 6000 Envia-Kunden waren in der Region ohne Strom. Ein Haus in Gersdorf ist unbewohnbar.

zurück Bild 1 von 4 weiter Eine Eiche stürzte am Sonntag nach dem Orkan auf ein Wohnhaus in Gersdorf. © André Braun Eine Eiche stürzte am Sonntag nach dem Orkan auf ein Wohnhaus in Gersdorf.

Die Grundschule in Waldheim wurde durch einen Baum beschädigt.

Der Sturm deckte an einem Haus in Döbeln-Nord die Dachhaut ab.

Auch in Zschäschütz tobte der Orkan. Umgestürzte Bäume werden beseitigt.

Nach dem Orkan am Sonntag ist ein Haus in Gersdorf bei Hartha unbewohnbar. Am Morgen war eine Eiche in das Dach gekracht. Bis die Statik des Gebäudes geprüft und der Schaden repariert ist, wohnt die Familie in einer Pension.

An einem Haus in Döbeln Nord hatte der Sturm auf einer Fläche von etwa 300 Quadratmetern die Dachhaut heruntergerissen. Der Schaden beträgt mindestens 25000 Euro. Auch die Grundschule in Waldheim wurde von einem Baum beschädigt.

Bis zum Montag waren die Schäden am Stromnetz behoben worden. Betroffen war vor allem der Stromversorger Envia. In der Region Döbeln waren bis zu 6000 Kunden zeitweise ohne Strom.

Allein Hartha war mit 1500 Haushalten betroffen. Dort wurden die Kunden bis Montag mit einem Notstromaggregat versorgt. (DA/jh)

zur Startseite