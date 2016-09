Schadenersatz nach Sprengung? Unbekannte haben in Wilthen einen Postkasten zerstört. Dabei wurden Briefe beschädigt. Was können Betroffene jetzt tun?

Nur verbogenes Blech ist übrig geblieben vom Postkasten im Handelszentrum Oberland in Wilthen. Unbekannte haben ihn gesprengt. © Katja Schäfer

Die Trümmer liegen noch Tage danach am Straßenrand. Ein großes gelbes verbogenes Blech und diverse kleinere Teile. Das ist alles, was vom Postkasten übrig blieb, der in Wilthen im Handelszentrum Oberland (HZO) stand. An der Zufahrtstraße zum Aldi-Markt war er neben einer Paketstation montiert. Bis er in der Nacht vom Sonnabend zum Sonntag gesprengt wurde. Kurz nach Mitternacht zerstörten Unbekannte den Briefkasten. „Vermutlich durch Pyrotechnik“, sagt René Krause von der Polizeidirektion Görlitz.

Es muss ein sehr starker Knaller oder Ähnliches gewesen sein. Nicht nur der Kasten ist zerstört. Auch die Briefe, die sich zum Zeitpunkt der Tat in ihm befanden. Sie sind nicht mehr zustellbar. Bei einfachen Gruß- oder Glückwunschkarten ist das zwar ärgerlich, zieht aber keine Probleme nach sich. Anders kann das bei Schreiben an Behörden und anderen wichtigen Postsendungen aussehen. Betroffene haben allerdings keinen Anspruch auf Schadenersatz, sagt Tina Birke, Post-Pressesprecherin für Brandenburg und Sachsen. „Entscheidet sich ein Kunde, seine Sendung als regulären Brief ohne Zusatzleistung zu senden, so erwirbt er – anders als beispielsweise bei einem versicherten Paket – keine Versicherung mit“, begründet sie.

Neuer Kasten hängt

Keine Angaben macht die Post dazu, wie viele Briefe sich zum Zeitpunkt der Sprengung in dem Kasten befanden. Fakt ist, dass die letzte Leerung am Sonnabend um 10.20 Uhr erfolgte. „Wir bitten unsere Kunden, die danach Briefe eingeworfen haben, sich bei der örtlichen Polizeidienststelle zu melden“, sagt Tina Birke. Wie viele Leute das bisher getan haben, dazu war von der Polizeidirektion Görlitz am Donnerstag keine Aussage zu bekommen. Der gesamte Schaden wird auf rund 1 000 Euro geschätzt. Ein Großteil davon dürfte auf den Briefkasten selbst entfallen. Seine Überreste sind inzwischen weg geräumt und seit Dienstag steht ein neuer Kasten im HZO.

Zu dem Täter oder den Tätern gibt es bisher keine Aussagen. „Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an“, berichtet Polizei-Pressesprecher Thomas Knaup. Auch anderswo haben die Beamten mit ähnlichen Fällen zu tun. So wurden in den letzten Wochen in Hoyerswerda Zigarettenautomaten und eine Telefonzelle vermutlich mit Pyrotechnik gesprengt.

