„Schade für Riesa“

Volle Breitseite: In der Debatte um die mangelnde Versorgung mit schnellem Internet in Teilen Riesas kritisiert der Landtagsabgeordnete Geert Mackenroth (CDU) offensiv die Stadtverwaltung: „Die Zeit läuft Riesa davon: Ende Februar 2017 endet die Frist für die Einreichung von Fördermittelanträgen beim Bund für den weiteren Breitbandausbau. Danach wird es voraussichtlich keine weitere Ausschüttung von Bundesmitteln geben.“ Handlungsbedarf bestehe in Riesa eindeutig: „Zwar ist die Versorgung mit schnellem Internet in der Stadtmitte oft schon zufriedenstellend, der Stadtrand und nahezu alle Ortsteile sind jedoch noch weiße Flecken auf der Internetkarte“, so der Politiker.

Wie mehr als 330 Kommunen in ganz Deutschland hat Riesa im November die Zusage für Fördermittel erhalten, um den Ausbau voranzutreiben. Mit den 50 000 Euro kann die Stadt nun eine Bedarfsanalyse in Auftrag geben. Diese Studie ist notwendig, um Geld für den eigentlichen Ausbau zu beantragen. Eigentlich war die Stadt schon mal einen Schritt weiter. Riesa hatte bereits 2015 ein Fachbüro mit einer Analyse des Bedarfs beauftragt. In den zuständigen Behörden bei Bund und Land wurden jedoch die Kriterien dafür seitdem nochmals überarbeitet – was wiederum eine neue Analyse erforderte. Die Stadt musste also noch einmal von vorne anfangen.

Aus Sicht von Geert Mackenroth taugt das jedoch nicht als Erklärung dafür, dass Riesa beim Breitbandausbau hinterherhinkt: „Auch viele andere Städte und Gemeinden mussten die Bedarfsanalyse neu machen, nachdem die Anforderungen geändert wurden.“ Anstatt die Schuldfrage zu klären, habe man sich anderswo schnell an die Problemlösung begeben. Mackenroth führt die Trägheit der Sportstadt auf ein „Organisationsverschulden“ im Rathaus zurück. „In anderen Gemeinden hat der Oberbürgermeister diese zugegebenermaßen sehr komplexe Aufgabe an eine Person delegiert, anstatt sich neben dem Alltagsgeschäft auch noch darum zu kümmern.“

Mackenroth sieht nun die Gefahr, dass die Stadt die Bedarfsanalyse auch noch ein drittes Mal in Auftrag geben muss: „Nach der Bundestagswahl ändern sich die Anforderungen daran womöglich wieder. In diesem Fall müsste Riesa bei der nächsten Ausschreibungsrunde wieder bei null anfangen“, so Geert Mackenroth.

So weit will es die Stadtverwaltung keinesfalls kommen lassen: Man arbeite nach wie vor daran, den Fördermittelantrag für den eigentlichen Ausbau pünktlich Ende Februar 2017 einzureichen, heißt es aus dem Rathaus. In dieser Woche hat der Oberbürgermeister ein Büro mit der Überarbeitung der Analyse beauftragt. „Es ist uns bewusst, dass die Zeitschiene ziemlich sportlich ist. Dass der Ausländerbeauftragte die Fördermittel offensichtlich bereits jetzt abschreibt, können wir nicht nachvollziehen“, erklärt Oberbürgermeister Marco Müller (CDU).

Aus Sicht von Geert Mackenroth ist der Breitbandausbau im Landkreis von vornherein falsch angepackt worden. „Anstatt sich gemeinsam als Landkreis darum zu bemühen, kocht jeder sein eigenes Süppchen. Und das nur, weil ein paar Bürgermeister sich dagegen gesträubt haben, das Ziel gemeinsam anzugehen.“ Riesa solle nun schnellstmöglich Geld für den Breitbandausbau in den Haushaltsentwurf einstellen. Dies sei bislang noch nicht passiert.

„Im Haushaltsentwurf der Stadt steht in der Tat kein Betrag“, erklärt Stadtsprecher Uwe Päsler. Aber es sei vereinbart, bei Notwendigkeit umgehend einen Nachtrag aufzustellen oder Mittel umzuschichten. „Am Geld wird der schnelle Breitbandausbau in Riesa definitiv nicht scheitern!“

