Schachtunglück am Demianiplatz Am Wochenende flutschte einer Frau ihr Telefon aus der Hand und stürzte in die Tiefe. Doch dann trat die Görlitzer Feuerwehr in Aktion.

Polizei und Feuerwehr rückten wegen eines verlorenen Smartphones zum Demianiplatz aus. Für die Besitzerin wird der Einsatz sicher teuer. © Matthias Wehnert

Görlitz. Mancher Passant dürfte sich gewundert haben, was am Sonnabendnachmittag auf dem Demianiplatz geschah. Mitglieder der Görlitzer Feuerwehr versammelten sich rund um einen Lüftungsschacht und schienen etwas herausangeln zu wollen. Es war ein Rettungseinsatz der ungewöhnlichen Art, zu dem neben der Feuerwehr auch die Polizei anrückte.

Was war passiert? Eine 40-Jährige war auf dem Demianiplatz unterwegs, als ihr das Smartphone aus der Hand glitt und so unglücklich herabfiel, dass es in dem Lüftungsschacht des Eckhauses Demiani-/Marienplatz landete. Es selbst zu bergen, war schon allein wegen des Gitters nicht möglich. Die Frau wusste sich nicht anders zu helfen, als wegen des Smartphones den Notruf zu wählen. „Sie meinte, dass sich darauf unersetzbare Dateien und Bilder befinden, die nicht verloren gehen dürfen“, teilte die Feuerwehr mit.

Nachdem auch die Polizei zum Unglücksort gelangte, legten die Feuerwehrmänner Hand an das Gitter zum Gebäudeschacht und schraubten es vor dem Eckhaus ab, um das Telefon der Frau zurück ans Tageslicht zu befördern. „Dem Einfallsreichtum und der Geschicklichkeit der Kameraden verdankte sie, dass das Gerät mit einer Kombination aus Rettungsschnur, Schachthaken und Klebeband geborgen werden konnte“, sagte ein Polizeibeamter.

Was nach einem glücklichen Ende einer skurrilen Geschichte klingt, dürfte für die Frau aber kostspielige Konsequenzen haben. Solche Einsätze gehören nicht zu den Aufgaben der Feuerwehr, betont ein Sprecher: „Im Gesetz sind die Zuständigkeiten klar geregelt. So etwas fällt nicht unter die Gefahrenabwehr.“ Erschwerend kam hinzu, dass der Schacht zu einem Privatgebäude gehört. „Da gilt es, Eigentumsverhältnisse zu berücksichtigen.“

Am Montag war von dem Einsatz am Demianiplatz nichts mehr zu sehen. Das Geländer ist längst wieder vor der Schachtöffnung montiert. Unklar ist übrigens auch, ob das Smartphone den Sturz unbeschadet überstanden hat.

