Schachten für das schnelle Internet Im Kerngebiet der Stadt soll mindestens eine Bandbreite von 50 Megabit anliegen. Die Ortsteile müssen noch warten.

Der Verteilerkasten an der Otto-Buchwitz-Straße wird für das schnelle Internet flott gemacht. Bis zum Kasten wird Glasfaserkabel verlegt. Das übernimmt Erhan Karademir. © Dietmar Thomas

Die Stadt bekommt schnelles Internet. Zurzeit rüstet die Telekom AG die Kabelverzweiger um. Bis zu den Kästen wird Glasfaserkabel verlegt. Von dort aus soll das bereits vorhandene Kupferkabel genutzt werden, beziehungsweise wird ein neues Kabel in die Erde gebracht. Dann sollen für jeden Haushalt in Hartha mindestens 50 Megabit Bandbreite anliegen.

„Bisher wurden bei uns fünf Standorte für den Umbau der Verteilerkästen gestellt“, sagte Bauamtsleiter Ronald Fischer auf Nachfrage des DA. Das betrifft vor allem die Kästen, die entlang der Nordstraße stehen. Die Telekom AG baue kurzfristig das Kerngebiet von Hartha aus. Das sei unter anderem auch ein Ergebnis der Eigenausbauanfrage an Telekommunikationsunternehmen im Zuge der Machbarkeitsstudie für den Breitbandausbau, so Fischer. InIformationen zum schnellen Internet gab es trotz Anfrage beim Pressesprecher der Telekom AG nicht.

Ende November vergangenen Jahres hatten die Mitglieder des technischen Ausschusses der Stadt den Auftrag dafür an das Planernetzwerk Planet vergeben. Das Ingenieurbüro hat den Ist-Zustand und den Bedarf ermittelt. Aufgrund der Ergebnisse wurde eine sogenannte Wirtschaftlichkeitslücke ermittelt. „Zurzeit werden Angebote eingeholt, um herauszufinden, was es kostet, diese Lücke zu schließen“, so Fischer. Stehen diese fest, müssen die Räte entscheiden, ob die Stadt den Eigenanteil in Höhe von zehn Prozent übernimmt, um die meisten Ortschaften mit mindestens 50 Megabit und einen Teil mit 30 Megabit zu erschließen. Dieser Eigenanteil kann allerdings eine nicht unbedeutende Größe ausmachen. In der Gemeinde Ostrau sind das 350 000 Euro. Dabei hat die Kommune das Glück, nur 30 Prozent des Gebietes ausbauen zu müssen. Die anderen 70 Prozent werden von einem Netzbetreiber auf eigene Kosten erschlossen.

Die Gemeinde Zschaitz-Ottewig soll einen Eigenanteil von 275 000 Euro bezahlen. Sie müsste einen Kredit dafür aufnehmen. In Großweitzschen wurde die Entscheidung zum Breitbandausbau zurückgestellt, denn der Eigenanteil für diese Gemeinde ist enorm hoch. „Bei etwa zehn Millionen Euro Investitionsvolumen für die FTTB-Variante müsste die Gemeinde eine knappe Million Euro aufbringen“, sagte Bürgermeister Ulrich Fleischer (parteilos). Für die abgespeckte Variante wären etwa 680 000 Euro durch die Gemeinde aufzubringen.

Liegt die Kostenermittlung für den Breitbandausbau für das Gemeindegebiet Hartha vor, müssen sich die Stadträte entscheiden, in welcher Form die Erschließung erfolgen soll. Derzeit läuft der Aufruf des Bundes für die Beantragung von Fördergeld bis Ende August.

Die teuere Variante ist der sogenannte FTTB-Ausbau. Bei diesem wird das Glasfaserkabel bis an jedes Haus verlegt. Der FTTC-Ausbau, das sogenannte (Vectoring), ist günstiger, da das Glasfaserkabel nur bis an die Verteilerkästen verlegt und dann das vorhandene Kupferkabel genutzt wird. Allerdings sind dann auch die Bandbreiten eingeschränkt, während beim Glasfaserkabel diese nach oben offen sind – je nachdem, welchen Vertrag der Nutzer mit dem Telekommunikationsunternehmen abschließt und bereit ist, zu zahlen.

Die Gemeinderäte von Ostrau und Zschaitz-Ottewig haben sich für die Variante entschieden, bei der das Glasfaserkabel bis ans Haus verlegt wird, da dies von ihnen als zukunftsträchtig eingeschätzt wurde. Allerdings soll die Zeit bis zur Umsetzung genutzt werden, um nach günstigen Alternativen für die weniger besiedelten Gebiete zu suchen. Die Räte haben dabei den Richtfunk im Blick.

